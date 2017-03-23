Germani Brescia, coach Diana: "Non siamo appagati, lo dimostreremo"

Semplici ma molto chiare le parole di(riportate da Sportando, ndr), coach della Germani Brescia, che ieri è intervenuto nel corso del programma "Basket Time" su Teletutto. L'allenatore della Leonessa ha voluto ricaricare l'ambiente bresciano, deluso dopocontro la Openjobmetis Varese. Diana ha voluto assicurare che nessuno nel team si sente "appagato". "Mancano 7 partite alla fine della regular season, è presto per essere appagati e non vedo nessuno dei miei ragazzi che lo sia - ha precisato Diana -, da lì in poi non ci siamo più allenati e abbiamo perso anche Michele Vitali, un giocatore per noi molto importante". Coach Diana è sicuro: la sua squadra tornerà a giocarsela con tutte. "Una volta che tutti i giocatori staranno meglio e recupereremo il lavoro quotidiano che siamo abituati a fare, le cose andranno per il verso giusto.. Il traguardo dei playoff è a portata di mano, giocheremo ogni partita per vincere con lo scopo di raggiungerli". Adesso la dura trasferta di Reggio Emilia contro la Grissin Bon di coach Menetti, che sarà il posticipo di lunedì sera alle ore 20:45. "Dobbiamo affrontarla mettendo grande pressione, difendendo di squadra e alzando il nostro lungo sulle situazioni di pick-n-roll". Infine una battuta sui tifosi bresciani. "Sono orgoglioso di loro - precisa Diana -Ce li teniamo stretti e li ringraziamo per quello che fanno, sia in casa che in trasferta". Sul suo futuro Andrea Diana non si sbilancia troppo: "Sono qui a Brescia da sei anni - afferma il coach della Leonessa -, meglio di qualsiasi altro".