Eastern Conference, Boston ad una sola gara dai Cavs. Westbrook da leggenda, OKC distrugge Phila

Se ad Ovest sembra che Golden State sia riuscita a respingere - almeno per ora - l'assalto dei San Antonio Spurs,alla leadership dei Cleveland Cavaliers. Ieri sera il team allenato da coach Stevens ha superato anche gli Indiana Pacers (109-100), occupata proprio dai Cavs, che sono però tornati a mani vuote dalla trasferta di Denver. Indiana, come al solito, fa il suo onesto match, affidandosi ai colpi risolutivi di un sempre eccellente George (37 punti) e alla ritrovata verve di Jeff Teague (25).la stella dei Celtics - 25 punti complessivi - domina principalmente nel terzo quarto insieme a tutti i suoi compagni. Boston prende il largo, ma si adagia troppo sugli allori: i Pacers si ricompongono e tornano a far paura, riportandosi a sole sei lunghezze dai padroni di casa. Ma è ancora Thomas ad infilare un paio di canestri decisivi:, Boston conquista il quinto successo nelle ultime sei gare e minaccia seriamente il primato di Cleveland. E proprio in casa Nuggets si consuma la disfatta di LeBron e soci. Denver si riscatta dopo i due ko contro Houston e batte i campioni in carica 126-113,LeBron non è il solito, e si vede: solo 18 punti e 5 assist per la stella dei Cavs, che vedono avvicinarsi sempre più i Boston Celtics nella Eastern Conference.Il fenomeno di OKC è infatti diventato il primo giocatore di sempre a chiudere con una tripla doppia (la 35esima stagionale) senza sbagliare un tiro dal campo (6/6) e dalla lunetta dei liberi (6/6). E' netta la vittoria di Oklahoma contro Philadelphia: 122-97, 24 punti di Kanter.