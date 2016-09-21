Grissin Bon, Supercoppa nel mirino: buon test a Mantova (90-69)

che si disputerà al Forum di Assago, le quattro partecipanti - Sidigas Avellino, Olimpia Milano, Vanoli Cremona e Pallacanestro Reggiana - scaldano i motori e si preparano per arrivare al meglio alla prima competizione ufficiale della nuova stagione.: nell'ultima amichevole precampionato i cestisti reggiani hanno espugnato il parquet della Dinamica Mantova per 90-69. Ottime le indicazioni per coach Menetti,, al rientro in gruppo dopo essere stato impegnato con la sua Nazionale del Montenegro. Proprio Needham è stato il miglior marcatore della Grissin Bon, con 16 punti complessivi. Ma la bella prova di squadra si evince anche dal fatto che altri 4 uomini sono riusciti a centrare la doppia cifra:La Pallacanestro Reggiana domina il parquet già dai primi minuti: i suoi "top player" sembrano tutti particolarmente ispirati, e Mantova può fare davvero poco per arginarli.Divario che aumenta nel secondo quarto, fino al +20 dell'intervallo. Nella ripresa Menetti dà spazio a tutto il roster. La sostanza non cambia: il match si chiude 90-69 per la Pallacanestro Reggiana.Amichevole di grande prestigio per la Reyer Venezia quella in programma stasera al PalaTaliercio contro l'Aris Salonicco., i possessori di abbonamenti (Fidelity escluse, biglietto cinque euro) potranno entrare gratuitamente (dieci euro invece per chi non possiede tessere stagionali), ma all'interno del palasport saranno posizionati alcuni contenitori dove poter effettuare ulteriori donazioni.Anche il team greco, come la Reyer, parteciperà alla prima edizione della