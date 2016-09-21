Coach Sacchetti si racconta: "Il basket è di chi lo vive tutti i giorni"

Anche le persone normali possono fare cose straordinarie., coach dell'Enel Brindisi, ha voluto raccontarsi per quello che è: un uomo semplice, capace di conquistare da coachnella storica finale del 2015 contro la Grissin Bon Reggio Emilia (oltre ad un europeo e un argento olimpico da giocatore) Nel suo libro- scritto con Nando Mura, editore Add - il 63enne spiega che lo sport non è di chi lo vuole 'comandare', ma di chi lo pratica tutti i giorni. E che non va preso sempre sul serio:A patto che si remi tutti verso lo stesso obiettivo. "Nessuno mi ha regalato niente:Da uomo libero che vuole un gioco libero - ha raccontato Sacchetti in un'intervista a "La Repubblica" - Ho marcato anche Michael Jordan, ma mi ha schiacciato con la testa all'indietro, come a dire: guardami, non mi acchiappi.Ma ci metterei dentro anche Larry Wright". Per Sacchetti il gioco è piacere: sbraitare, appesantire gli altri, con la paura di sbagliare, non serve. "Io da giocatore mi sono costruito, avevo una taglia large, ma piedi rapidi - prosegue il coach dell'Enel Brindisi -, per questo all'ego straordinario concedo qualcosa in più"."Abbiamo vissuto anni importanti, ma al di sopra delle nostre possibilità.anche se poi c’è il problema di trattenere i giocatori. Però ci servono i giovani e ci serve una buona Nazionale". Lo ha detto al "Corriere della Sera" l'ex Presidente della Pallacanestro Varese,, oggi membro del CdA della società lombarda. E sul campionato: ", fatte le debite proporzioni. Ammazza il campionato? Forse sì, ma sarà stimolante provare a fermarla".