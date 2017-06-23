Hogue: "Amo Trento, spero proprio di restare". Ascolti record per la finalissima
di Redazione
23/06/2017
La stagione è conclusa e Venezia può fregiarsi, dopo 74 anni dall'ultima volta, del titolo di Campione d'Italia. Un successo meritato, giunto dopo un'ottima regular season - chiusa al secondo posto - e dei playoff giocati con grande concentrazione da parte del team di De Raffaele, fino al trionfo nella finalissima contro Trento. In casa Dolomiti non ci sono rimpianti per come è andata. Certo, dopo aver umiliato Milano in semifinale allo scudetto ci si pensava eccome, anche perchè un'intera città era 'rapita' da uno splendido sogno. Ma la sconfitta contro la Reyer non ha intaccato le certezze dell'Aquila, che ha disputato una stagione eccellente. Dustin Hogue è ritornato sull'esito della finalissima, precisando che l'anno appena concluso è stato davvero importante per lui e per tutti i suoi compagni. "Abbiamo avuto davvero successo quest'anno - le parole di Hogue riportate da "La Voce del Trentino" - anche se non abbiamo vinto il campionato siamo arrivati dove non eravamo mai stati, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato per essere qui. I tiri liberi? Il basket è un gioco duro, è difficile essere perfetti 40 minuti, il rammarico c’è ma abbiamo giocato duro, non abbiamo tanti rimpianti". Hogue, che è stato uno dei giocatori migliori delle Finals, ha parlato anche del suo futuro. "Difficile parlarne ora che la stagione è finita da due giorni, ma posso dire che amo Trento e che è una grande piazza per me - ha ribadito Hogue - Spero che i tifosi mi amino tanto da farmi restare. Prima opzione? Non ho ancora parlato con la dirigenza". Lo spettacolo fornito da Venezia e Trento in gara 6 è stato seguito da circa un milione di telespettatori come ascolto medio e un picco di share del 6%. I playoff appena conclusi hanno superato i 5 milioni di telespettatori live attestandosi a quota 5.779.000, di cui 4.182.000 su Rai e 1.597.000 su Sky.
