La Dinamo Sassari ufficializza il colpo Darko Planinic dal Gran Canaria

La Dinamo Sassari annuncia l'acquisto ufficiale di Darko Planinic, lungo croato dalla solida esperienza internazionale.

Lapiazza un importante colpo di mercato, ufficializzando l'arrivo del lungo croatoclasse '90 proveniente dalIndubbiamente un profilo importante per la squadra di coachche si assicura un giocatore di classe indubbia e di solida esperienza internazionale. Nato il 22 novembre del 1990, Darko Planinic è alto 211 cm e pesa 113 kg. Planinic è reduce da una stagione sopra le righe nelle file della squadra spagnola che nella stagione appena conclusa ha festeggiato il successo della Supercoppa Spagnola. Giocatore di peso rappresenterà davvero un punto di forza sotto canestro per la capacità di usare il proprio corpo a difesa della posizione e di far valere le lunghissime braccia per arpionare rimbalzi. In carriera, Darko Planinic, ha militato in formazioni di rango come il(2012/13) con la quale ha vinto la coppa nazionale. Nel 2013 va in prestito alper poi passare l'anno successivo alNel 2015 la sua prima esperienza in Liga Acb nelle file deldove incrementerà la sua esperienza internazionale disputando un'ottima Eurolega. La scorsa stagione è passato al Gran Canaria, disputando una buona annata condita da 7,5 punti di media a partita e 3 rimbalzi. Vanta anche diverse presenze con la nazionale croata. Nel 2009 ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali Under 19.