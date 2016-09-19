Home LegaBasket Il trofeo Lombardia va all'Olimpia Milano: battuta Cremona nel finale

di Redazione 19/09/2016

Successo per l'Olimpia Milano che nonostante le pesanti assenze, supera nel finale una coriacea Cremona grazie a super Simon. L'Olimpia Milano si è aggiudicata il Trofeo Lombardia sconfiggendo in finale la Vanoli Cremona per 82-74. Una sfida tiratissima ed equilibrata, l'antipasto della semifinale di Supercoppa che si giocherà sabato al Forum. Due quintetti che hanno già messo in mostra una condizione di forma invidiabile, già ampiamente sfoggiata nelle precedenti amichevoli estive. Nonostante i forfait di Gentile, Sanders, Macvan e Hickman, la squadra di Repesa è stata è comunque in grado di ruotare i 10 uomini a disposizione senza mai calare di tono nell'arco dei 40 minuti di gioco. Ancora una volta sugli scudi un grande Kruno Simon (miglior marcatore del torneo), che mette a referto 21 punti (10 punti consecutivi nella fase decisiva del match) confermandosi mvp del torneo. Brillanti anche la prestazioni di Mantas Kalnietis che ha messo a referto 13 punti e 7 assist dalla panchina e di Miroslav Raduljica, grande dominatore nel pitturato su entrambi i lati del campo. Il centro serbo ha messo in mostra la propria indiscutibile capacità di dominatore nelle giocate spalle a canestro. Nonostante una Olimpia Milano in gran forma, Cremona è stata in grado di ribattere colpo su colpo ai più quotati avversari, mantendosi dentro il match fino ai minuti finali. La squadra di Pancotto ha ceduto solo alle grandi giocate di Simon e Kalnietis nei minuti finali che sono valsi il break decisivo per l'Olimpia Milano, per portare a casa il successo. Tra i cremonesi segnaliamo la solida prestazione di Omar Thomas (15 punti, 4 rimbalzi e 4 palle recuperate) mentre continua a non convincere Tashawn Thomas, ancora oggetto misterioso. Il tabellino della sfida Milano: Cinciarini 5, Simon 21, Abass 8, Pascolo 8, Raduljica 10; Fontecchio 0, Cerella 5, Kalnietis 13, La Torre 0, Dragic 8, McLean 4. All.: Repesa. Cremona: Biligha 9, Turner 3, O. Thomas 15, T. Thomas 3, Holloway 11; Amato 0, Mian 6, Gaspardo 11, Wojciechowski 4, York 12. N.e.: Boccasavia. All.: Pancotto.