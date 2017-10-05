Home LegaBasket Jack Devecchi e Sassari, insieme per sempre. "Un atto d'amore per questa gente"

Jack Devecchi e Sassari, insieme per sempre. "Un atto d'amore per questa gente"

di Redazione 05/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le bandiere non esistono più. Sentiamo spesso dire questa frase, specialmente nel mondo del calcio, ormai dominato dal dio denaro: basti pensare ai recenti trasferimenti di Higuain dal Napoli alla Juventus, di Bonucci passato dalla stessa Juve al Milan, o al maxi colpo Neymar, che il PSG ha acquisito dal Barcellona alla cifra "monstre" di 222 milioni. Anche nel basket sta lentamente sparendo quel senso d'appartenenza alla 'casacca' che fino a qualche anno fa si poteva riscontrare in molti atleti che hanno fatto la storia di questo sport. E' anche per questo che una storia come quella di Giacomo "Jack" Devecchi rincuora tutti i romantici della palla a spicchi. Il 32enne di Sant'Angelo Lodigiano ha appena rinnovato il suo contratto con la Dinamo Sassari, estendo l'accordo fino al 2024. Devecchi, cugino di Danilo Gallinari, sta per iniziare la sua dodicesima stagione con il team sardo, e al termine del contratto avrà 39 anni: per farla breve, "Jack" ha deciso di legarsi fino alla fine con la Dinamo. "Il mio è un atto d’amore verso il club, la Sardegna e persone che nel vivere conservano un vago sentimento di romanticismo fatto di valori difesi e praticati". Con queste parole Devecchi ha voluto annunciare a tutti il rinnovo dell'accordo con il team sassarese. Una storia d'altri tempi, ricca di emozioni e culminata con la conquista dello storico triplete nel 2015 - scudetto, Coppa Italia e Supercoppa - quando in panchina c'era Meo Sacchetti. "Spero di vincere ancora qualcosa - ha aggiunto "Jack" - prima di chiudere la carriera". FORTITUDO, VITTORIA NEL TEST DI CENTO La Fortitudo Bologna vince il test amichevole giocato a Cento contro la Benedetto XIV, formazione che milita nel campionato di serie B. Un 69-71 che non riesce però a soddisfare in pieno coach Boniciolli: "Non abbiamo fatto passi in avanti, siamo fuori ritmo. Navighiamo a vista, lavoriamo e aspettiamo".