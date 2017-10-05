Home NBA Zandalasini è campionessa Wnba con i Minnesota: battute le Sparks in gara 4

di Redazione 05/10/2017

Cecilia Zandalasini festeggia il suo primo successo in Wnba alla sua prima stagione negli Usa, battute le Sparks in gara 4. C'è anche l'azzurra Cecilia Zandalasini nella franchigia americana di Minnesota che stanotte si è aggiudicata il titolo Wnba con una prova di carattere, in gara quattro contro le Sparks, vincendo per 85-76. La Zandalasini è entrata nei minuti finali del match, quando la partita si è infiammata dopo la rimonta delle ospiti. Nella sua prima stagione in Wnba, la Zandalasini può già fregiarsi del titolo di campione e potrà sfoggiare l'anello 'al dito' anche se, per la verità, la giocatrice azzurra è stata impiegata scarsamente e l'apporto è stato davvero minimo. Ugualmente, però, è riuscita a mettere in mostra lampi della sua indiscutibile classe, facendosi apprezzare dalle compagne e dal tecnico. Una sfida che ha visto Minnesota prendere subito in mano le redini del match grazie alla strepitosa serata di Sylvia Fowles e Maya Moore. In pratica, la squadra di casa è rimasta sempre davanti alle avversarie che hanno fatto leva sul talento di Candace Parker (19 punti e 15 rimbalzi) per rimanere attaccate al match, senza mai riuscire a centrare il sorpasso. Nell'ultimo periodo, Minnesota ha piazzato lo sprint vincente, distanziando le avversarie in modo deciso. Le Lynx toccano anche la doppia cifra di vantaggio con 12 punti di margine a 90’’ dalla fine. Le Sparsk, però, approfittano di un piccolo passaggio a vuoto delle padroni di casa per tornare in scia, ma ormai è troppo tardi. A 34” dalla fine, il risultato è ancora in bilico sul 79-76, quando un canestro di Sylvia Fowles mette il sigillo al titolo, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi locali. Minnesota, con il successo di ieri, si porta a casa il suo quarto titolo Wnba negli ultimi sette anni.