Home LegaBasket Jason Rich rifiuta la prima proposta di rinnovo della Scandone Avellino

Jason Rich rifiuta la prima proposta di rinnovo della Scandone Avellino

di Redazione 04/05/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Scandone Avellino ha intensificato le trattative con il management di Jason Rich nella speranza di ottenere il si per il rinnovo. Jason Rich è stato senza dubbio uno dei giocatori più importanti della stagione altalenante della Scandone Avellino. Non è un caso che proprio la squadra irpina stia lavorando in questi giorni proprio per ottenere il rinnovo del giocatore che si è rivelato miglior marcatore del campionato con 19,5 punti di media. Anche Jason Rich sembra essersi trovato a meraviglia alla sua prima stagione in Italia e adesso pare interessato a mettere nero su bianco alla proposta di rinnovo. Secondo una indiscrezione rilanciata da SportAvellino.it, i contatti tra il DS Nicola Alberani ed il management del cestista, si sono intensificati nelle ultime ore anche se la fumata bianca non è ancora arrivata. L'offerta economica proposta dalla Scandone non sarebbe stata di gradimento da parte dell’entourage del giocatore che adesso attende un rilancio per poter dire si. In caso di esito negativo, per lui non mancherebbero di certo le pretendenti sia in Italia che in Europa. Chi potrebbe lasciare l'Irpinia potrebbe essere coach Sacripanti che sembra lusingato dalla possibilità di sedere sulla panchina di Bologna nella prossima stagione. Sacripanti ha fatto bene ad Avellino ma non è mai riuscito a centrare un importante traguardo europeo e le velleità di scudetto dei biancoverdi si sono fermate in semifinale. Attualmente Avellino occupa la quarta piazza in classifica e domenica farà visita proprio alla Virtus Bologna.