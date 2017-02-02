Johnson-Odom lascia Sassari e va a Cremona: sostituirà Holloway

Darius Johnson-Odom non è più un giocatore della Dinamo Sassari., che punta su di lui per conquistare quella salvezza che fino a qualche settimana fa pareva irraggiungibile. Johnson-Odom, da qualche tempo, non era più ritenuto prima scelta da parte del coach sardo, Federico Pasquini., che è riuscito giorno dopo giorno a scalare posizioni nelle gerarchie dell'allenatore della Dinamo. Il tutto a discapito del giocatore originario del North Carolina, che ormai era praticamente finito fuori rosa. Ad annunciare il 'colpaccio' Johnson-Odom è stata la stessa Vanoli Cremona tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale., che ha rescisso consensualmente il contratto con il team allenato da coach Lepore. Darius Johnson-Odom lascia la Dinamo Sassari dopo soli 7 mesi con la casacca biancoblu.Con la Dinamo, Johnson-Odom ha disputato 13 gare in Serie A. Per uno che va via, c'è un altro che resta e punta ad entrare sempre più nel cuore dei tifosi., 34 anni, senza dubbio uno dei protagonisti del momento positivo che sta attraversando la Dinamo: con i suoi 10.9 punti in 21’ di media, il serbo ha contribuito pesantemente alle cinque vittorie consecutive della truppa di Pasquini. Savanovic, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, racconta di trovarsi benissimo in Sardegna.- spiega il serbo - Non pensavo ci potesse essere il sole per così tanto tempo. Il clima influenza la vita di tutti noi: svegliarsi con il sole, ti dà tutta un’altra energia. In Germania erano più i giorni grigi e con tanta pioggia". "Qui l’unico segreto è l’attenzione alle piccole cose. Che in realtà sono grandi cose – prosegue Savanovic – Nei momenti di difficoltà il club ci è stato vicino, questa è davvero una grande famiglia.Stiamo giocando bene, il livello della nostra pallacanestro si è alzato".