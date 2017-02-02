A2, goduria Ravenna: batte ancora la Virtus Bologna (76-69), è quarta

Dopo aver inflitto alle V nere l'unica sconfitta stagionale all'Unipol Arena, i giallorossi ripetono l'impresa battendo i virtussini anche al PalaDeAndrè (76-69)., che ha infiammato il pubblico del palazzetto ravennate (vicino al tutto esaurito). Ravenna era riuscita a toccare anche il massimo vantaggio di 24 punti,, caratterizzata tutta dall'orgoglio che contraddistingue il team bolognese. Ma non è bastato ad evitare il ko: la OraSì può festeggiare e godersi così il quarto posto solitario in classifica. Ravenna dimostra di essere in grande condizione già nel primo quarto: la Virtus subisce l'aggressività dei locali, che volano sul +10. Nel secondo quarto la musica non cambia:Ravenna va addirittura sul +23, con Taylor Smith praticamente incontenibile. Nella ripresa la OraSì sale fino al +24, ma da lì la Virtus comincia una paziente rimonta. Il terzo quarto si chiude con gli ospiti in ritardo di 15 lunghezze., e Spizzichini spedisce la Virtus a -4 con una bomba da fuori. Ma Ravenna resiste nel finale e porta a casa il secondo successo stagionale contro le V nere.Verrà effettuata stamane la risonanza magneticaaccorso a Danilo Gallinari durante il match NBA tra i suoi Denver Nuggets e i Memphis Grizzlies. Il giocatore italianoed è stato costretto a lasciare il parquet nelle battute finali del terzo quarto del match tra Denver e Memphis. Il problema all'inguine, probabilmente uno stiramento, si è manifestato, fino ad indurre il giocatore a chiedere il cambio in una formazione già alle prese con diverse assenze.