La Betaland Capo d'Orlando ammessa ai preliminari di Champions League

Storica partecipazione ad una manifestazione continentale di pallacanestro per la Betaland Capo d'Orlando.

La, dopo aver raggiunto per la prima volta i playoff scudetto, farà un ulteriore passo in avanti nella storia: prenderà parte alla. Un premio agli sforzi e ai risultati straordinari ottenuti dalla squadra nella stagione appena conclusa. Un sigillo di prestigio ad un percorso ad ostacoli che ha visto il sodalizio isolano crescere di anno in anno fino a raggiungere l'elite del basket italiano.In tutto saranno quattro le squadre che si iscriveranno alla prossima Champions League. Oltre alla Betaland Capo d'Orlando, parteciperanno anche. La squadra dipartirà dall'ultimo turno dei preliminari per ottenere il pass per la fase a gironi. Non era mai accaduto prima d'ora che una squadra siciliana ottenesse la qualificazione ad una manifestazione continentale di pallacanestro. Un altro motivo di orgoglio per la squadra del presidente Ezio Sindoni, a suggello di una crescita esponenziale che proiettato la Betaland Capo d'Orlando ai vertici della pallacanestro che conta. Lo stesso presidente ha voluto esprimere alla stampa tutta la propria gioia per l'importante riconoscimento ottenuto: 'La gioia per questo storico risultato è seconda solo all’orgoglio di‎ rappresentare la Sicilia in Europa per la prima volta nella storia della pallacanestro maschile. Da anni sottolineiamo di essere il paese più piccolo a giocare nella massima serie nazionale nell’intero continente, ma dimostreremo anche sul campo di potere essere all’altezza dell’Europa. Non chiediamo ad Istituzioni, attività produttive e tifosi siciliani di essere semplici sostenitori, ma di sentirsi parte di questa straordinaria avventura della quale ad essere protagonista è l’intera Sicilia'.