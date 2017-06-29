Milano, è ufficiale: Pianigiani nuovo coach. Avellino-Filloy: è fatta!

Che il matrimonio fosse ormailo si era capito dal momento in cui era giunta notizia della fine del rapporto con l'Hapoel Gerusalemme. Adesso, però, è giunta anche l'ufficialità:dell'Olimpia Milano. Pianigiani prende quindi il posto di Jasmin Repesa, sollevato dall'incarico dopo una stagione al di sotto delle aspettative per il sodalizio del patron Armani.se si esclude la Coppa Italia vinta in finale contro la Dinamo Sassari: sul bilancio di Repesa hanno pesato la brutta batosta rifilata da Trento in semifinale scudetto e il pessimo cammino in Eurolega. Tocca quindi a Pianigiani cercare di rilanciare l'Olimpia, sia in Italia che in Europa. La società, dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore,per rinforzare il roster e consegnare a Pianigiani una "Ferrari" che possa competere per ogni obiettivo. Il primo ad arrivare dovrebbe essere la guardia lettone, come si vocifera ormai da settimane: altri colpi dovrebbero essere l'ex Brindisi M'Baye e il centro ex Olympiacos Young. Intanto le rivali per il titolo si stanno muovendo con grande decisione. La Sidigas Avellino ha piazzato il secondo colpo di mercato: dopo l'uruguaiano Fitipaldo,, che ha firmato un biennale. "Siamo molto contenti dell'arrivo di Ariel Filloy - ha detto il ds irpino Alberani - un giocatore che ha grande voglia e spirito combattivo., la prossima sarà una stagione difficile con una concorrenza molto agguerrita". L'ex Reyer è stato anche convocato da Ettore Messina in vista degli Europei. Attiva anche la Germani Brescia, che sta cercando di tenere tutti i suoi pezzi pregiati:, che ha firmato per una stagione con possibilità di rinnovo nell’anno successivo.