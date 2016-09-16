La Dinamo Sassari si presenta con una madrina d'eccezione: Elisabetta Canalis

E' stato scelto come luogo il Teatro Civico di Sassari per presentare alla stampa, che si appresta a disputare un campionato di vertice con la speranza di ripetere l'incredibile cavalcata di due anni, culminata con la vittoria nella finale playoff contro la. Madrina della serata la famosissima soubrette, volto noto della TV ed ex fidanzata storica di Christian Vieri. Anche due anni fa la madrina fu Elisabetta, e si sa quanto ogni sportivo tenga alla cosiddetta 'cabala': di certo ci tiene anche il presidente del sodalizio sardo,, chiamato sul palco proprio dalla Canalis mentre sullo schermo scorrevano le immagini riguardanti la storia della Dinamo Sassari. In seguito è stata la volta di tutti i giocatori che compongono il roster 2016-17:e grande ovazione anche per Tau Lydeka, Diego Monaldi, Darius Johnson-Odom, Brian Sacchetti, Ryan Martin, Trevor Lacey, Lollo D'Ercole, Josh Carter, Michele Ebeling, Dusko Savanovic e Rok Stipcevic., che ha mandato un video-saluto perchè impegnato con la Gran Bretagna nelle sfide di qualificazione agli Europei. Per l'occasione è stata mostrata alla stampa ancheche la Dinamo Sassari indosserà sui parquet italiani ed europei nella prossima stagione: a presentarla il numero uno biancoblu Stefano Sardara e Alessandro Ariu, patron di Eye Sport, sponsor tecnico che accompagna la Dinamo. Il presidente Sardara ha anche donato una maglia (personalizzata con il numero zero) alla madrina della serata, Elisabetta Canalis."Sono carico per questa avventura, non vedo l'ora di iniziare"., impegnato nel progetto del MIUR "Programma il futuro" per fornire alle scuole una serie di strumenti facilmente accessibili per formare i più giovani ai concetti di base dell'informatica, ha parlato anche del suo passaggio da Sacramento a Charlotte. "Magari non ci sono stelle come LeBron James o Durant ma nel complesso siamo dotati di un grande talento. Cercherò di arrivare pronto".