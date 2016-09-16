Home Protagonisti Eurobasket 2017: ecco le squadre già qualificate e i risultati

Eurobasket 2017: ecco le squadre già qualificate e i risultati

di Redazione 16/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco gli ultimi risultati dei gironi di qualificazione ad Eurobasket 2017, con le squadre già qualificate e le possibili sorprese. In questi gironi si stanno disputando gli incontri di qualificazione ad Eurobasket 2017, che vedono impegnate alcune delle principali forze cestistiche d'Europa. Con i risultati maturati ieri, la Russia si è qualificata con un turno d'anticipo alla fase finale, affiancando Montenegro, Belgio, Slovenia e Ungheria. Ecco una panoramica degli ultimi incontri dei gironi di qualificazione ad Eurobasket 201 che si sono disputati ieri. Nel raggruppamento A, successo del Belgio che ha sconfitto la Svizzera con il netto punteggio di 87-49, mentre l'Islanda non ha faticato a piegare le resistenze del modesto Cipro, affermandosi per 84-62. Successo largo anche per la Slovenia, già qualificata, che ha avuto la meglio sulla Bulgaria per 85-63. Niente problemi anche per l'Ucraina che ha piegato per 100-61 la piccola nazione del Kosovo. Nel raggruppamento F, vittoria del Montenegro (già qualificato alla fase finale di Eurobasket 2017) contro la modesta Albania col punteggio di 94-56, mentre la Georgia si è sbarazzata della Slovacchia per 96-68. I georgiani nutrono ancora la speranza, dopo questo successo, di potere essere ancora ripescati fra le migliori seconde per accedere alla fase finale. Qualificazione ottenuta anche per l'Ungheria che ha battuto, soffrendo più del dovuto, il modesto Lussemburgo col punteggio di 68-65 mentre la Gran Bretagna ha sconfitto nettamente la Macedonia per 89-62 ottenendo il secondo posto matematicamente. La Polonia rischia la clamorosa eliminazione Brutta e inattesa sconfitta per la Polonia che è stata sconfitta sul proprio parquet dalla Bielorussia per 76-57 e adesso la qualificazione è appesa ad un filo. Nel gruppo D, facile successo per l'Estonia sul Portogallo (82-63 il punteggio finale) mentre l'Olanda ha dovuto disputare l'overtime per piegare la resistenza della Danimarca, vincendo per 98-88. La Bosnia ha centrato matematicamente il secondo posto nel gruppo C sconfiggendo la Svezia per 78-76, ma solo sabato saprà se otterrà il ripescaggio fra le migliori seconde.