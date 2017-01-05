La Fip pubblica le motivazioni della revoca dei titoli alla Mens Sana Siena

Ecco le ragioni per le quali sono stati revocati i cinque titoli conquistati dalla Mens Sana Siena dal 2011 al 2014.

Dimostrato il nesso tra frode e vantaggi sul campo

Laha pubblicato le motivazione della revoca degli scudetti conquistati dalladal 2011 al 2014. Laaveva condannato per frode sportiva tutti gli imputati coinvolti nella vicenda, fra i quali anche i vertici dell'allorache ha mietuto titoli dal 2011 al 2014 senza soluzione di continuità.Nella sentenza d'appello sono state confermate, a grandi linee, i profili della sentenza di primo grado, rigettando le conclusioni della difesa. Secondo la giustizia ordinaria, sarebbero stati dimostrati i nessi tra i reati tributari contestati e i vantaggi sul campo. 'L'alterazione dei bilanci – si apprende nelle motivazioni della sentenza – determinava, oltre alla consumazione di illeciti di altra natura, la retrocessione in nero di somme di denaro che venivano utilizzate anche per pagare le prestazioni sportive di tecnici e atleti tesserati con la società. Con la conseguenza che, per un verso, tali atleti non sarebbero mai stati ingaggiati se fossero state rispettate le normative fiscali, tributarie e sportive, e per questo altro verso, si realizzava la falsificazione e l'inesistenza dei requisiti necessari e indispensabili per l'iscrizione ai campionati federali'.La tesi della difesa improntata sull'affermazione dell'inesistenza dei profili del reato di frode sportiva, non è stata accolta. Il nesso di causalità tra l'accertato illecito e il vantaggio ingiusto dal punto di vista sportivo è stato il grimaldello per scardinare le ragioni della difesa. Secondo il giudice 'non è necessario raggiungere la piena prova del fatto ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente anche un grado inferiore di certezza, supportato da indizi gravi, precisi e concordanti, ma che non devono essere connotati dalla tipica intensità penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio'. I legali della Mens Sana Siena hanno già preannunciato ricorso al collegio di