Dinamo Sassari, vittoria con 'ombra': caos a fine gara, rischio squalifica del campo

Il clamoroso episodio accaduto ieri sera nelle battute finali del match di Champions tra la Dinamo Sassari e l'Aek Atene, che potrebbe subire una squalifica del campo. A tre secondi e mezzo dalla sirena finale, con la Dinamo avanti 79-78 (partita poi vinta 80-78 dai padroni di casa),: a quel punto un ospite del parterre lo ha spinto alle spalle. Per impedire che Ukic reagisse alla spinta, un tifoso sistemato nelle prime file della tribuna ha tentato di colpirlo al volto. Una scena davvero inqualificabile per uno sport come la pallacanestro:, che hanno riportato la calma. Tuttavia, quanto accaduto ieri sera al PalaSerradimigni (in Eurovisione, ndr) costerà probabilmente molto caro alla Dinamo Sassari,, che rischiano un Daspo dai 2 ai 5 anni. Uno di loro è in realtà il responsabile Risorse Umane del team sardo,: è lui che ha spinto Ukic, scatenando il parapiglia. "per l'episodio che mi ha visto coinvolto - ha detto Paolo Rosa all'ANSA - il particolare momento die l'episodio che ha visto franare pericolosamente il giocatore, impegnato a recuperare una palla vagante, mi hanno portato a quella reazione". "Da persona rispettosa dei valori dello sport, voglio porgere le mie più sincere e sentite scuse - ha detto ancora Rosa - per un gesto che, nello sport così come nella vita".Otto sconfitte consecutive, e oggi la trasferta in Turchia contro il fortissimo Fenerbahce:, ma coach Repesa non vuole mollare. "Vogliamo ancora fare di tutto per cercare di- ha detto il coach dell'EA7 - Siamo consapevoli di essere in difficoltà e della classifica, sappiamo che dicembre non è stato un buon mese. Ma dobbiamo affrontare ogni partita dando il meglio di noi stessi senza guardare al nome dell’avversaria".