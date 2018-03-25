Home LegaBasket La Germani Brescia espugna Capo d'Orlando nell'anticipo di serie A1

La Germani Brescia espugna Capo d'Orlando nell'anticipo di serie A1

di Redazione 25/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Bel successo per la Germani Brescia che soffre per tre tempi ma poi espugna Capo D'Orlando grazie ad uno splendido Landry. La Germani Brescia espugna anche il parquet di Capo d'Orlando e mette in cascina altri due punti preziosi nella lotta per le posizioni di vertice. La squadra di Diana soffre per 30' prima di piazzare la zampata vincente contro un avversario a corto di alternative. Per i siciliani si tratta della 12.ma sconfitta di fila, in questo stagione che sta acquisendo sempre più i contorni di un vero e proprio incubo. Nonostante il momento difficile, la squadra di coach Di Carlo ha provato a rendere difficile la vita a Vitali e compagni, con un avvio di gara sprint. Nei primi 6’, i siciliani si portano sul +8: 13-5 e 16-8 grazie ad una difesa ben registrata e ad un Likhodey molto ispirato (10 punti dopo 4’50” di gioco). Diana mette dentro Sacchetti per dare una scossa alla squadra, ma non basta, Knox (9 punti), dopo una schiacciata su Hunt, chiude la prima frazione con la tripla del 26-17. Moore e Sacchetti ridestano gli ospiti che in soli 4’10” mettono la freccia e volano sul 30-32, vantaggio che raggiunge il +6 con una perla dall'arco di Landry 39-45 dopo 17’10”. I soliti Likhodey e Knox consentono però a Capo d'Orlando di piazzare un nuovo break che consente agli uomini di Di Carlo di passare sul 47-45 al riposo lungo. Nella ripresa è subito Michele Vitali show nei primi 4’ del terzo mini tempo. Il giocatore azzurro piazza 9 punti permettendo a Brescia di rimettere la testa avanti sul 51-54 mentre la terza frazione si chiude sul 61-62. I lombardi trovano una tripla di Sacchetti e una schiacciata di Hunt volando sul 61-67. Una tripla di Moore fa volare gli ospiti sul 61-75 mettendo la parola fine al match. CAPO D’ORLANDO: Likhodey 24, Knox 17, Faust 15. BRESCIA: Landry 24, M. Vitali e Moore 17.