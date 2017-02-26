La Germani Brescia supera anche Avellino: Landry mvp

La Germani Brescia si conferma imbattibile sul proprio parquet battendo per 91-87 la Sidigas Avellino, candidandosi autorevolmente al titolo di rivelazione stagionale.

Laaffonda in casa anche, dimostrandosi squadra ostica sul parquet amico anche per le big del campionato. I lombardi si impongono per 91-87 grazie soprattutto alla giornata di grazia del solitoautore di 26 punti, dei quali 17 solamente nel terzo quarto oltre a 7 assist complessivi. Non porta fortuna ad Avellino la prima di(10 pt 4 assist alla fine) mentre convince l'asse composto dache hanno consentito alla squadra di Sacripanti di poter rimanere in partita fino alla fine. Davvero sopra le righe la prestazione diche mette a segno 25 punti con 4/5 dall’arco.Brescia vince la partita soprattutto grazie ad una difesa davvero ben registrata capace di non disunirsi nel momento in cui il leader Luca Vitali è stato gravato dal quarto fallo nel secondo quarto. (con tecnico nel secondo quarto). Un contributo fondamentale alla causa della Germani Brescia, lo ha offerto David Moss con una prestazione condita da 12+7+5 oltre a quattro palle recuperate. Ma è soprattutto Landry che nei minuti decisivi fa a fette la difesa della Sidigas Avellino, conducendo la propria squadra verso il successo finale. Brescia continua la propria marcia verso le parti nobili della classifica e consolida il titolo di squadra rivelazione della stagione.: Moss 12, Landry 26, Vitali 11, Bushati 3, Vitali L. 14, Moore 12, Burns 7, Berggren 6: Ragland 21, Zerini 5, Thomas 2, Randolph 25, Logan 10, Leunen 6, Fesenko 16, Severini, Green 2