Serie A, Caserta attende Milano. Impegni esterni per Avellino e Venezia

Quinta giornata di ritorno nel campionato di Serie A di basket maschile,In questi minuti è in corso la sfida 'di pranzo' tra la Germani Brescia e la Sidigas Avellino: trasferta molto difficile per gli irpini, che devono vincere per mantenere il secondo posto e sperare di rosicchiare terreno all'EA7. La Germani, dal canto suo, vuole il successo prestigioso che la proietterebbe di nuovo all'interno della zona playoff.I padroni di casa, nonostante i 4 punti di vantaggio dalla coppia Cremona-Varese, non possono sentirsi tranquilli. L'impegno casalingo è da sfruttare, ma la Betaland vuole continuare a stupire: l'ottavo posto permette all'Orlandina di sognare legittimamente un posto nei playoff. Alle 18:15 sono in programma 4 match. L'altro team che ambisce alla finalissima, la Reyer Venezia, va a far visita ad uno dei team fanalino di coda, ovvero la Vanoli Cremona che ha assoluto bisogno di punti., ma nella pallacanestro mai dire mai. Sassari, dopo la delusione delle Final Eight di Coppa Italia, vuole proseguire nel suo cammino in campionato. La trasferta di Pesaro non sembra così proibitiva.mentre il match tra la Fiat Torino e l'Enel Brindisi ci dirà quale delle due può coltivare ambizioni di post-season. La gara di stasera (ore 20:45) è particolarmente succulenta: al PalaMaggiò,, campione d'Italia in carica, capolista incontrastata e fresca vincitrice della Coppa Italia. Caserta sembra tranquilla, ma la partenza sprint faceva pensare ad un altro campionato: chissà che un successo di prestigio non riesca a ridare il giusto entusiasmo per un bel finale di stagione. Chiude il quadro il posticipo di domani sera tra l'Openjobmetis Varese e la The Flexx Pistoia.