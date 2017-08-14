Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

La Germani ha un nuovo preparatore: Luciano D'Ancicco

Redazione Avatar

di Redazione

14/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
La Germani ha un nuovo preparatore: Luciano D'Ancicco
La Germani Basket Brescia ha un nuovo preparatore. Si tratta di Luciano D'Ancicco, proveniente dalla FMC Ferentino. A comunicarlo è la stessa società lombarda. D'Ancicco prenderà il posto di Massimo Di Giovanni, passato alla Pallacanestro Reggiana già da qualche settimana. "Luciano D’Ancicco apre un nuovo corso per ciò che riguarda un ruolo molto importante e delicato della nostra attività – le parole di Sandro Santoro, General Manager del Basket Brescia - Siamo molto contenti di aver affidato a lui il settore del lavoro fisico per le sue grandi capacità e professionalità dimostrate in carriera. Il nostro augurio e che questo possa essere di buon auspicio e che Brescia possa rappresentare un nuovo stimolo per raggiungere soddisfazioni reciproche”. Parole di benvenuto per D'Ancicco anche da parte del coach della Leonessa, Andrea Diana. "Sono sicuro che si farà apprezzare, oltre che per le sue qualità tecniche, per la bontà della persona e per la grande umiltà con cui si approccia al suo lavoro", ha detto Diana, che ha anche ringraziato Massimo Di Giovanni "per il lavoro svolto al mio fianco in questi tre anni". D'Ancicco ha lavorato per due anni anche alla Virtus Roma, dal 2014 al 2016, prima di passare al Ferentino. Proprio la squadra capitolina, che milita in serie A2, ha annunciato di aver aggiunto un altro tassello al suo roster: si tratta di Lee Roberts, ala/centro statunitense, di 30 anni, proveniente dagli israeliani del Nes Ziona con i quali ha vinto la scorsa Israel National League guadagnandosi la promozione in Super League. Molto bravo nel tiro da fuori, Roberts ha già dimostrato di possedere buone qualità anche vicino a canestro. "E' un giocatore che abbiamo seguito, aspettato e voluto - le parole del coach della Virtus Roma, Fabio Corbani - Sono contento perché Roberts è un giocatore esperto, vincente e che soprattutto si incastra con i nostri ragazzi".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Julyan Stone lascia Venezia: il suo futuro è in NBA

Articolo Successivo

L'Italbasket strapazza la Turchia e si aggiudica il Torneo Sardegna a canestro

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018