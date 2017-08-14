Home LegaBasket La Germani ha un nuovo preparatore: Luciano D'Ancicco

di Redazione 14/08/2017

La Germani Basket Brescia ha un nuovo preparatore. Si tratta di Luciano D'Ancicco, proveniente dalla FMC Ferentino. A comunicarlo è la stessa società lombarda. D'Ancicco prenderà il posto di Massimo Di Giovanni, passato alla Pallacanestro Reggiana già da qualche settimana. "Luciano D’Ancicco apre un nuovo corso per ciò che riguarda un ruolo molto importante e delicato della nostra attività – le parole di Sandro Santoro, General Manager del Basket Brescia - Siamo molto contenti di aver affidato a lui il settore del lavoro fisico per le sue grandi capacità e professionalità dimostrate in carriera. Il nostro augurio e che questo possa essere di buon auspicio e che Brescia possa rappresentare un nuovo stimolo per raggiungere soddisfazioni reciproche”. Parole di benvenuto per D'Ancicco anche da parte del coach della Leonessa, Andrea Diana. "Sono sicuro che si farà apprezzare, oltre che per le sue qualità tecniche, per la bontà della persona e per la grande umiltà con cui si approccia al suo lavoro", ha detto Diana, che ha anche ringraziato Massimo Di Giovanni "per il lavoro svolto al mio fianco in questi tre anni". D'Ancicco ha lavorato per due anni anche alla Virtus Roma, dal 2014 al 2016, prima di passare al Ferentino. Proprio la squadra capitolina, che milita in serie A2, ha annunciato di aver aggiunto un altro tassello al suo roster: si tratta di Lee Roberts, ala/centro statunitense, di 30 anni, proveniente dagli israeliani del Nes Ziona con i quali ha vinto la scorsa Israel National League guadagnandosi la promozione in Super League. Molto bravo nel tiro da fuori, Roberts ha già dimostrato di possedere buone qualità anche vicino a canestro. "E' un giocatore che abbiamo seguito, aspettato e voluto - le parole del coach della Virtus Roma, Fabio Corbani - Sono contento perché Roberts è un giocatore esperto, vincente e che soprattutto si incastra con i nostri ragazzi".