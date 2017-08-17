La Pallacanestro Reggiana si presenta ai tifosi: giovane e ambiziosa per stupire ancora
di Redazione
17/08/2017
Ieri è stata presentata la nuova Pallacanestro Reggiana, Della Salda ha annunciato la conferma di Amedeo Della Valle.La stagione della Pallacanestro Reggiana ha preso il via proprio ieri. La squadra è stata presentata nella solita location rappresentata dal Circolo Equitazione di Reggio Emilia dove sono stati accolti addetti ai lavori e giornalisti per la solita conferenza stampa di rito e dove i tifosi sono accorsi in massa per salutare il nuovo team che affronterà la nuova stagione 2017/18. Ha attirato la curiosità di molti, il nuovo acquisto Siim-Sander Vene mentre Neveles ha preferito stare in disparte andando poi a giocare con i ragazzini presenti fuori dal circolo. Come da rito, è stato il presidente Paterlini ad aprire le danze, parlando per primo e ringraziando gli intervenuti esprimendo la propria gioia per giocare ancora in Europa, presentando la propria squadra come una compagine giovane e ambiziosa animata dalla voglia di sorprendere ancora. Poi ha preso il microfono Alessando Della Salda, che ha dato a tutti la notizia di mercato più attesa e cioè la conferma di Amedeo Della Valle. E' intervenuto anche il direttore sportivo, Frosini, cheha ribadito come sarà necessario ripartire dall'entusiasmo che hanno i ragazzi della Pallacanestro Reggiana per puntare ancora ad una stagione importante sia in Italia che in Europa. Il ritorno di Mussini a Reggio Emilia non è stato accolto come un gran colpo ma c'è chi è pronto a giurare che il ritorno dell'ex possa rappresentare una scelta che si rivelerà azzeccata. Cervi e Della Valle saranno ancora due punti fermi della nuova Pallacanestro Reggiana, mentre Moses, Neveles e Vene saranno le vere novità che porteranno una ventata di freschezza. L'obiettivo sarà sempre quello di puntare in alto, recitando un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa.
Articolo Precedente
Serie A, Fiat Torino e Germani Brescia al lavoro: per entrambe sogno playoff