Home LegaBasket La Pallacanestro Reggiana si presenta ai tifosi: giovane e ambiziosa per stupire ancora

La Pallacanestro Reggiana si presenta ai tifosi: giovane e ambiziosa per stupire ancora

di Redazione 17/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ieri è stata presentata la nuova Pallacanestro Reggiana, Della Salda ha annunciato la conferma di Amedeo Della Valle. La stagione della Pallacanestro Reggiana ha preso il via proprio ieri. La squadra è stata presentata nella solita location rappresentata dal Circolo Equitazione di Reggio Emilia dove sono stati accolti addetti ai lavori e giornalisti per la solita conferenza stampa di rito e dove i tifosi sono accorsi in massa per salutare il nuovo team che affronterà la nuova stagione 2017/18. Ha attirato la curiosità di molti, il nuovo acquisto Siim-Sander Vene mentre Neveles ha preferito stare in disparte andando poi a giocare con i ragazzini presenti fuori dal circolo. Come da rito, è stato il presidente Paterlini ad aprire le danze, parlando per primo e ringraziando gli intervenuti esprimendo la propria gioia per giocare ancora in Europa, presentando la propria squadra come una compagine giovane e ambiziosa animata dalla voglia di sorprendere ancora. Poi ha preso il microfono Alessando Della Salda, che ha dato a tutti la notizia di mercato più attesa e cioè la conferma di Amedeo Della Valle. E' intervenuto anche il direttore sportivo, Frosini, cheha ribadito come sarà necessario ripartire dall'entusiasmo che hanno i ragazzi della Pallacanestro Reggiana per puntare ancora ad una stagione importante sia in Italia che in Europa. Il ritorno di Mussini a Reggio Emilia non è stato accolto come un gran colpo ma c'è chi è pronto a giurare che il ritorno dell'ex possa rappresentare una scelta che si rivelerà azzeccata. Cervi e Della Valle saranno ancora due punti fermi della nuova Pallacanestro Reggiana, mentre Moses, Neveles e Vene saranno le vere novità che porteranno una ventata di freschezza. L'obiettivo sarà sempre quello di puntare in alto, recitando un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa.