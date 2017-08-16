Home LegaBasket Olimpia Milano, domani parte il ritiro a Milano: il 13 settembre la presentazione ufficiale

Olimpia Milano, domani parte il ritiro a Milano: il 13 settembre la presentazione ufficiale

di Redazione 16/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sta per prendere il via la nuova stagione dell'Olimpia Milano targata Simone Pianigiani, ecco i convocati per la prima fase di preparazione. Sta per iniziare la nuova stagione per l'Olimpia Milano che giovedi 17 agosto inizierà la fase preparatoria che si svolgerà a Milano per poi proseguire a Bormio dal 28 agosto, come accade ormai da 5 anni. Simone Pianigiani, il nuovo coach delle Scarpette Rosse, sarà affiancato in questa avventura da Massimo Cancellieri, Marco Esposito e Stefano Bizzozero e dai preparatori atletici, Giustino Danesi e Luca Agnello. Convocati per questa nuova avventura i seguenti giocatori: Andrew Goudelock, Zoran Dragic, Vladimir Micov, Simone Fontecchio, Andrea La Torre, Cory Jefferson, Amath M’Baye, Kaleb Tarczewski e Marco Cusin. Va precisato che Jordan Theodore svolgerà le visite mediche e poi proseguirà la propria vacanza ancora per una settimana mentre Patric Young si riunirà al gruppo nelle prossime settimane dopo una fase rieducativa per riabilitarsi dopo l'infortunio. Anche a Bruno Cerella sono stati concessi altri due giorni supplementari di vacanza. Non faranno parte della prima fase del ritiro Mantas Kalnietis, Andrea Cinciarini, Dairis Bertans, Awudu Abass e Davide Pascolo tutti impegnati con le rispettive nazionali ad Eurobasket 2017. Il roster a disposizione di Pianigiani verrà completato con Branko Ratkovica (playmaker di 32 anni, proveniente dal Partizan Belgrado) e Benjamin Ortner (centro, 2.06, 34 anni, proveniente dalla Reyer Venezia). La prima amichevole in programma per l'Olimpia Milano è fissata per il 26 agosto alle 19.00 a Castelletto Ticino contro Casale Monferrato. La presentazione ufficiale della squadra ai tifosi avverrà il 13 settembre, in occasione dell'amichevole programmata a Desio contro il Khimki Mosca.