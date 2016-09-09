La Reyer Venezia umilia Cremona nell'amichevole della solidarietà

Al Palasport Taliercio netto successo della Reyer Venezia che umilia la Vanoli Cremona apparsa ancora in ritardo di condizione.

Il tabellino del match

L’è uscita nettamente vittoriosa dall'amichevole solidale contro laal. Risultato eloquente quello maturato sul parquet di Venezia con i lagunari che si sono imposti per. I tifosi di casa hanno vinto due volte. Non solo il successo dei proprio beniamini ma anche gli 11.410 euro raccolti a favore delle popolazioni terremotate per effetto delle 2.100 presenze.La Reyer Venezia è partita con(appena recuperato),nel quintetto di avvio. Parte leggermente meglio Cremona in avvio portandosi sul 7-9 a 2’30”, grazie anche al contributo offerto da. Poi sono i veneziani a ridestarsi piazzando un break di 8-0 suggellato da una splendida giocata di Hagins. I lagunari gestiscono senza fatica il vantaggio e anzi lo incrementano in chiusura di primo tempo, portandosi sulcon due triple dinel finale. La Reyer Venezia è un rullo compressore anche nella ripresa. Un parziale mortifero di 23-5 manda in archivio la gara al 28' con i padroni di casa che umiliano gli avversari sul 71-35 .guidano una parziale reazione d'orgoglio dei lombardi che consente di chiudere sul 73-43 la terza frazione. Nell'ultimo quarto la Reyer Venezia prova ad amministrare il vantaggio, ma subisce un pesante passivo 0-13 che fa arrabbiare coach38′ sull’87-65. Negli ultimi minuti gli equilibri non mutano con Venezia che festeggia un risultato importante, mentre perla strada è davvero in salita.: Haynes 6, Hagins 10, Ejim 8, Peric 15, Bramos 6, Visconti, Filloy 6, Ortner 6, Criconia, Viggiano 17, Douvier, McGee 17. All. De Raffaele.Amato 4, Mian 9, Gaspardo 2, Wojciechowski 13, Biligha 4, Turner 10, York 8, O. Thomas 4, T. Thomas 12, Holloway 1. All. Pancotto.