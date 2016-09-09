NBA, Iverson, Shaq e Yao Ming entrano nella Hall of Fame

Tre ingressi di spicco nella Basketball Hall of Fame.insieme ad altri grandi esponenti della palla a spicchi di tutti i tempi. Se per Shaq e Yao il traguardo è conseguenziale alle tante vittorie ottenute in carriera (O'Neal in NBA, Ming con la Nazionale cinese), lo stesso non può dirsi per Iverson, che non è mai riuscito a conquistare l'anello. Tuttavia,: tante stagioni ad altissimo livello con i Philadelphia 76ers, arrivando addirittura a sfiorare l'impresa nella finale 2001, persa 1-4 contro i Los Angeles Lakers. Ma la prima gara di quella serie la vinse proprio Phila grazie ad una prestazione 'monstre' di Allen Iverson:Anche Yao Ming non è mai riuscito a vincere il titolo con gli Houston Rockets,, vincendo tre ori ai Campionati asiatici e un argento alle Universiadi. Non a caso fu scelto come portabandiera della Cina in occasione delle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Yao è anche il primo cinese ad avere l’onore di far parte della “Hall of Fame”. Shaq è Shaq, semplicemente., ottenuti con la Nazionale statunitense. In una giornata di festa per lui, da registrare, ormai ridotto ai minimi termini: parlando con i giornalisti, Shaq ha riferito di non aver ricevuto nessun messaggio dall'ex compagno di squadra per la sua introduzione nella Hall of Fame. Chissà se "Black Mamba" tenterà di rimediare alla 'dimenticanza': di certo, la rottura tra i due appare sempre più evidente.