La Reyer Venezia vince la serie con Pistoia, espugnando il PalaCarrara

Largo successo per la Reyer Venezia che espugna Pistoia e adesso dovrà affrontare in semifinale la Sidigas Avellino.

Grazie ad unin serata di grazia, laespugna il PalaCarrara in gara 4 della serie playoff e conquista il punto decisivo per l'accesso alla semifinale scudetto. Questa volta non è bastata la spinta e l'euforia dei propri tifosi ad evitare la sconfitta fatale allache si è battuta con generosità ma ha dovuto arrendersi al maggior tasso tecnico degli avversari. Netto il successo degli ospiti che si sono imposti perin un match che li ha visti dominare dal primo all'ultimo minuto, concedendo poco o nulla alle speranze della squadra di Esposito di allungare la serie fino a gara 5. Non hanno pagato le scelte del tecnico dei toscani che nel quintetto di partenza ha optato per il tandemDopo due soli minuti di partita, i lagunari sono già avanti per 8-0 mettendo subito in mostra le proprie intenzioni bellicose.conduce la Reyer Venezia fino al 15-3, per poi toccare il massimo vantaggio conprova a replicare colpo su colpo, mettendo a segno un parziale di 3/3 dall'arco, ma Venezia non sbaglia nulla sotto canestro. Poi arriva l'inatteso blackout per la squadra di De Raffaele, il cui passaggio a vuoto consente ai padroni di casa di imporre un parziale di 12-0 che riapre completamente la sfida. Il primo tempo si chiude con il risultato in sostanziale equilibrio, ma nella ripresa la Reyer Venezia rompe definitivamente gli indugi e prende il largo.mette al segno il 22.mo punto quando Venezia torna a ruggire, portandosi immediamente sul 54-62, mentre le triple diconsentono ai lagunari di fissare il punteggio sul 59-72 a fine terzo quarto. Nell'ultimo quarto, Pistoia prova generosamente a rimettere in discussione il risultato, ma il distacco non scenderà più sotto la doppia cifra. Finisce 79-92 per i lagunari che cullano ancora il sogno di portare a casa il titolo. Ai toscani va l'onore delle armi e la consapevolezza di essere diventata una realtà davvero importante del basket italiano. Venezia dovrà sfidare Avellino in una semifinale che si preannuncia davvero scintillante.: Petteway 21, Crosariol 14, Boothe e Magro 10.: Haynes 31, Bramos 15, McGee 13.