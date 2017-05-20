La Reyer Venezia vince la serie con Pistoia, espugnando il PalaCarrara
di Redazione
20/05/2017
Largo successo per la Reyer Venezia che espugna Pistoia e adesso dovrà affrontare in semifinale la Sidigas Avellino.Grazie ad un Haynes in serata di grazia, la Reyer Venezia espugna il PalaCarrara in gara 4 della serie playoff e conquista il punto decisivo per l'accesso alla semifinale scudetto. Questa volta non è bastata la spinta e l'euforia dei propri tifosi ad evitare la sconfitta fatale alla The Flexx Pistoia che si è battuta con generosità ma ha dovuto arrendersi al maggior tasso tecnico degli avversari. Netto il successo degli ospiti che si sono imposti per 79-92 in un match che li ha visti dominare dal primo all'ultimo minuto, concedendo poco o nulla alle speranze della squadra di Esposito di allungare la serie fino a gara 5. Non hanno pagato le scelte del tecnico dei toscani che nel quintetto di partenza ha optato per il tandem Magro-Crosariol. Dopo due soli minuti di partita, i lagunari sono già avanti per 8-0 mettendo subito in mostra le proprie intenzioni bellicose. Bramos conduce la Reyer Venezia fino al 15-3, per poi toccare il massimo vantaggio con Tonut. Petteway prova a replicare colpo su colpo, mettendo a segno un parziale di 3/3 dall'arco, ma Venezia non sbaglia nulla sotto canestro. Poi arriva l'inatteso blackout per la squadra di De Raffaele, il cui passaggio a vuoto consente ai padroni di casa di imporre un parziale di 12-0 che riapre completamente la sfida. Il primo tempo si chiude con il risultato in sostanziale equilibrio, ma nella ripresa la Reyer Venezia rompe definitivamente gli indugi e prende il largo. Haynes mette al segno il 22.mo punto quando Venezia torna a ruggire, portandosi immediamente sul 54-62, mentre le triple di Ress e Filloy consentono ai lagunari di fissare il punteggio sul 59-72 a fine terzo quarto. Nell'ultimo quarto, Pistoia prova generosamente a rimettere in discussione il risultato, ma il distacco non scenderà più sotto la doppia cifra. Finisce 79-92 per i lagunari che cullano ancora il sogno di portare a casa il titolo. Ai toscani va l'onore delle armi e la consapevolezza di essere diventata una realtà davvero importante del basket italiano. Venezia dovrà sfidare Avellino in una semifinale che si preannuncia davvero scintillante. PISTOIA: Petteway 21, Crosariol 14, Boothe e Magro 10. VENEZIA: Haynes 31, Bramos 15, McGee 13.
