Bertomeu replica a Petrucci: "Se parla di sanzioni non vuole affrontare il problema"
di Redazione
20/05/2017
"Se Petrucci parla di sanzioni vuol dire che non ha intenzione di affrontare il problema". Secca la replica del commissioner di Eurolega, Jordi Bertomeu, che ha provveduto a rispondere alle dichiarazioni del numero uno della Federbasket in merito alla possibilità di lasciare "libertà di scelta" sulle convocazioni in Nazionale. Per Petrucci, infatti, quest'eventualità non è nemmeno da prendere in considerazione, anche per via dello statuto che impone degli impegni ben precisi. "Se qualcuno non risponderà alla convocazione in Nazionale andrà incontro a delle sanzioni", ha precisato il presidente della FIP. Una posizione, quella espressa da Gianni Petrucci, che viene decisamente criticata da Jordi Bertomeu. "Non c’è la volontà di parlare e risolvere il problema da parte di Petrucci - ha detto il numero 1 di Euroleague - Non avere i top player per le qualificazioni vuol dire frodare i tifosi e mancare di rispetto anche verso le nazionali". "Quando la Nba ha detto che non avrebbe concesso i suoi giocatori, nessuno ha avuto da ridire. Noi non abbiamo fatto altro che ribadire quanto stabilito 18 mesi fa, ovvero che non avremmo integrato nel nostro calendario (che verrà ratificato a luglio) le finestre Fiba, la nostra posizione non è mai cambiata – ha proseguito Bertomeu – Faremo il possibile per adeguarci con l’Eurocup che ha meno partite e quindi più flessibilità, ma per l’Eurolega non ci sono spazi". Il commissioner di Eurolega si è poi soffermato sul sistema del torneo, precisando che il girone unico non è 'negoziabile' (senza per questo escludere promozioni e retrocessioni, ndr) e sulla ormai lunga diatriba con la FIBA. "Se qualcuno preferisce andare con la Fiba per noi non c’è nessun problema, ma pare chiaro a tutti che le prime due competizioni europee sono Eurolega ed Eurocup - ha ribadito Bertomeu - dal punto di vista sportivo e commerciale, come possono confermare i nostri partner".
