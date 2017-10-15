Home LegaBasket La Scandone Avellino si aggiudica l'anticipo contro Torino per 72-63

di Redazione 15/10/2017

Successo per la Scandone Avellino tra le mura amiche, contro una tenace Torino che ha mollato solo nel finale. La Scandone Avellino riscatta appieno il ko di Brescia superando con una prova superlativa la Fiat Torino. Si tratta della prima sconfitta stagionale per i piemontesi dopo il successo a Zagabria in Eurocup. Proprio gli impegni europei hanno dato una spinta energica ad Avellino, dopo il blitz in casa del Besiktas in Champions League, con una prova collettiva entusiasmante. Ma è stata la difesa il vero punto di forza, specie sotto i tabelloni (41-24 nella sfida ai rimbalzi), con un N'Diaye autore di ben 4 stoppate. Il solo Patterson per gli ospiti va in doppia cifra con 15 punti. Avvio di gara con la Fiat che con Mbakwe prova a mettere subito il turbo (6-9), con Avellino che risponde con Leunen e Wells (11-11) prima della nuova accelerata dei piemontesi firmata ancora da Patterson (13-17 al 6'). La Sidigas si sveglia dal torpore ed inizia a difendere duro piazzando un break di 10-1 che ribalta il punteggio (23-18 alla prima sirena). Torino, torna a riprendersi le redini del match con Washington prima e Iannuzzi, firmando il contro sorpasso (28-33 al 15'). Un break della Scandone Avellino di 7-0 riporta avanti gli irpini. Poi la gara prosegue sui binari di un perfetto equilibrio (55-51) con cui si chiude il terzo quarto. Nell'ultimo quarto il vantaggio dei padroni di casa cresce visibilmente fino al +8 del 34' (59-51) grazie a Wells ma soprattutto ad una difesa che concede pochissimo. Washington e lo stesso Poeta con due triple provano a ricucire lo strappo e Patterson a 2' dalla fine, firma il -2 (65-63). La Sidigas respira con la tripla di Leunen che innesca il break decisivo di 7-0 che mette il sigillo al successo irpino per 72-63.