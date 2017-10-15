Home LegaBasket Serie A, Sassari piega Reggio Emilia (77-67): per Menetti terzo ko in 3 gare

Serie A, Sassari piega Reggio Emilia (77-67): per Menetti terzo ko in 3 gare

di Redazione 15/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli anticipi del sabato hanno praticamente incoronato Brescia e Venezia come (momentanee) regine del campionato di Serie A di basket maschile. Se il punteggio pieno della Reyer non può essere considerato una sorpresa, fa davvero impressione vedere così in alto la Germani Brescia: lo splendido lavoro di coach Diana sta facendo letteralmente volare la Leonessa, e i tifosi bresciani sognano già in grande. Nella giornata di oggi erano in programma altre cinque partite, di cui quella forse più 'gustosa' proprio all'ora di pranzo. Ad aggiudicarsi il match delle 12 è stata la Dinamo Sassari, che è tornata alla vittoria al Palaserradimigni contro la Grissin Bon Reggio Emilia. Se la prima parte di gara è stata piuttosto equilibrata, con il team di Menetti che ha risposto colpo su colpo ai padroni di casa, nella ripresa gli uomini di Pasquini hanno aumentato i giri fino a portare a casa un successo (77-67) che li proietta a quota 4 in classifica. Umore opposto in casa Reggio. Terza sconfitta in tre gare per un team che ha ben altre ambizioni di classifica e che invece si vede costretto a svolgere il ruolo di fanalino di coda. E' nel secondo tempo che la Grissin Bon cede e vanifica quanto di buono fatto vedere nella prima parte di gara: Polonara diventa una spina nel fianco per la retroguardia emiliana, e la Dinamo Sassari scappa via. La reazione della Grissin Bon c'è, ma la percentuale al tiro da tre è davvero desolante: 1/18, davvero troppo poco per pensare di poter espugnare il parquet sassarese. Trovato il break nel terzo quarto, la Dinamo amministra nella parte finale, chiudendo 77-67 con 15 punti di Jones. A Reggio Emilia non basta nemmeno la grande prova di Wright, che ha messo a referto 19 punti. Non eccezionale la prestazione di Amedeo Della Valle: il suo score si ferma a 11 punti.