La Scandone Avellino si rifà il make-up annunciando Fitipaldo: Filloy e Nunnally i sogni
di Redazione
27/06/2017
La Scandone Avellino è vicina all'annuncio di Ariel Filloy, il play/guardia argentino naturalizzato italiano, protagonista dello scudetto veneziano.La Scandone Avellino potrebbe regalarsi nei prossimi giorni un vero colpo da novanta sul mercato. Si tratta del play/guardia di Venezia, Ariel Filloy, protagonista assoluto nelle fasi finali delle final four che hanno portato il titolo nella città lagunare. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Dotbasket, il play argentino sarebbe ormai prossimo alla firma. Filloy fu anche protagonista della serie contro Avellino, nella semifinale scudetto, catturando l'attenzione di Sacripanti e Alberani che adesso farebbero carte false pur di averlo in squadra nella prossima stagione. Il giocatore è naturalizzato italiano ed ha già ottenuto anche la convocazione con la maglia azzurra in vista dei prossimi campionati europei. La Scandone Avellino si è già mossa bene sul mercato, annunciando il colpo Fitipaldo che torna a giocare in Italia dopo la parentesi fortunata a Capo d'Orlando. Vicino anche il colpo legato al playmaker italiano, De Nicolao, proveniente da Reggio Emilia. Il reparto dei lunghi potrebbe essere confermato in toto. Leunen e Zerini hanno convinto la piazza e potrebbero rimanere almeno per un'altra stagione.
Ragland, Logan e Fesenko verso l'addioSarà invece difficile trattenere Joe Ragland, autore di una stagione da mvp che vanta già molte pretendenti illustri. Si preannuncia in salita anche la strada per i rinnovi di Fesenko e Logan che sembrano sempre più lontani dalla città irpina. Il sogno rimane quello di riportare ad Avellino la stella James Nunnally che viene annunciato in uscita dal Fenerbahce campione d'Europa. Un sogno forse destinato a rimanere tale, essendo ormai lievitato il costo del suo ingaggio dopo le ultime brillanti stagioni.
