La Scandone Avellino si rifà il make-up annunciando Fitipaldo: Filloy e Nunnally i sogni

La Scandone Avellino è vicina all'annuncio di Ariel Filloy, il play/guardia argentino naturalizzato italiano, protagonista dello scudetto veneziano.

Ragland, Logan e Fesenko verso l'addio

Lapotrebbe regalarsi nei prossimi giorni un vero colpo da novanta sul mercato. Si tratta del play/guardia diprotagonista assoluto nelle fasi finali delle final four che hanno portato il titolo nella città lagunare. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Dotbasket, il play argentino sarebbe ormai prossimo alla firma. Filloy fu anche protagonista della serie contro Avellino, nella semifinale scudetto, catturando l'attenzione diche adesso farebbero carte false pur di averlo in squadra nella prossima stagione. Il giocatore è naturalizzato italiano ed ha già ottenuto anche la convocazione con la maglia azzurra in vista dei prossimi campionati europei. La Scandone Avellino si è già mossa bene sul mercato, annunciando il colpoche torna a giocare in Italia dopo la parentesi fortunata a. Vicino anche il colpo legato al playmaker italiano,, proveniente da Reggio Emilia. Il reparto dei lunghi potrebbe essere confermato in toto.hanno convinto la piazza e potrebbero rimanere almeno per un'altra stagione.Sarà invece difficile trattenereautore di una stagione da mvp che vanta già molte pretendenti illustri. Si preannuncia in salita anche la strada per i rinnovi diche sembrano sempre più lontani dalla città irpina. Il sogno rimane quello di riportare ad Avellino la stellache viene annunciato in uscita dalcampione d'Europa. Un sogno forse destinato a rimanere tale, essendo ormai lievitato il costo del suo ingaggio dopo le ultime brillanti stagioni.