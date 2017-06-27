Europei, i convocati di Messina: non c'è Gentile

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di basket maschile,, ha reso nota la lista dei convocati che prenderanno parte alla fase di preparazione in vista del prossimo Europeo, che si disputerà dal 31 agosto al 17 settembre. Nella prima fase gli azzurri saranno impegnati a Tel Aviv, in Israele, mentre la fase finale è in programma a Istanbul. L'Italia svolgerà il ritiro pre-Europeo in Trentino, e precisamente a Folgaria, dal 21 al 28 luglio.(29-30 luglio) contro Bielorussia, Ucraina e Paesi Bassi.da Messina per la fase di preparazione all'evento continentale, più altri 5 a disposizione. Dei 24 complessivi, ne verranno poi scelti 12 che voleranno all'Europeo. Tra i grandi assenti, come già anticipato da Dotbasket,, entrambi reduci da una stagione a dir poco tribolata. Se per Bargnani la causa è da ricercare nei numerosi problemi fisici, per l'ex capitano dell'Olimpia èpraticamente inevitabile (tre squadre in un anno e prestazioni molto al di sotto delle proprie potenzialità). "Sicuramente mi spiace non poter far parte della nazionale questa estatedi Messina", ha detto Alessandro Gentile, che ha precisato di non sapere ancora molto sul suo futuro. Questi i 19 convocati: Awudu Abass (1993, 200, A); Pietro Aradori (1988, 194, G); Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A); Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G); Paul Stephane Biligha (1990, 200, C); Riccardo Cervi (1991, 214, C); Andrea Cinciarini (1986, 193, P); Marco Cusin (1985, 211, C); Luigi Datome (1987, 203, A); Amedeo Della Valle (1993, 194, G); Ariel Filloy (1987, 190, P); Diego Flaccadori (1996, 192, G); Danilo Gallinari (1988, 208, A); Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G); Nicolò Melli (1991, 205, A); Davide Pascolo (1990, 203, A); Stefano Tonut (1993, 194, G); Luca Vitali (1986, 201, P); Andrea Zerini (1988, 205, A). I cinque giocatori a disposizione del coach sono invece Christian Burns (1985, 203, A/C); Leonardo Candi (1997, 190, P); Simone Fontecchio (1995, 203, A); Antonio Iannuzzi (1991, 208, A/C); Davide Moretti (1998, 188, P/G).