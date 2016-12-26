La serie A1 perde due protagonisti: Fitipaldo verso la Turchia, Della Valle ko

Fitipaldo sta per accordarsi con il Galatasaray mentre Della Valle dovrà stare fermo a lungo a causa di un guaio alla colonna vertebrale.

Gravi problemi fisici per Della Valle

starebbe lasciare il basket italiano con largo anticipo. Il forte playmaker dellè in procinto di accordarsi con ildopo aver disputato una prima parte di stagione davvero strepitosa, nelle file del quintetto siciliano. Il giocatore uruguaiano è finito nel mirino della squadra turca, dopo gli addii diIl Galatasaray avrebbe offerto una cifra davvero importante per mettere le mani sul playmaker sudamericano. Una volta ricevuta l'offerta, il manager del giocatore avrebbe riferito all'Orlandina la volontà di interrompere anticipatamente il rapporto per consentire, al proprio assistito, di proseguire la carriera in una formazione di maggior prestigio a livello internazionale. In queste ore si sta lavorando per definire meglio i dettagli dell'accordo. Fitipaldo potrebbe essere presentato dalla società turca nelle prossime ore e, si pensa, potrebbe debuttare già nella prossima sfida di venerdi in Eurolega.Se il basket italiano sta per dire addio a Fitipaldo, dovrà dire arrivederci ad, una delle colonne dellache dovrà fermarsi per 45 giorni a casa di un edema osseo a livello di un istmo vertebrale del tratto lombo-sacrale della colonna. Un guaio che ha causato al giocatore reggiano, dei fortissimi dolori alla schiena. Il giocatore dovrà sottoporsi ad una terapia riabilitativa che lo terrà lontano dai parquet per quasi due mesi. Un forfait davvero pesante per la formazione reggiana, soprattutto in vista della sfida clou contro Milano che si disputerà martedi 27 dicembre.