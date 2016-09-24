La Supercoppa dà il via alla nuova stagione: in quattro a caccia del primo trofeo

Si comincia. Anche se la preparazione precampionato è ancora da completare,(giunta all'edizione numero 22), in attesa della prima giornata di campionato (2 ottobre). Da oggi pomeriggio/sera il Forum di Assago è pronto ad accogliere il gotha del basket italiano:si contenderanno il primo trofeo della stagione. La prima semifinale in programma è quella alle 18 tra Sidigas Avellino e Grissin Bon Reggio Emilia, mentre alle 20.45 ci sarà la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Vanoli Cremona.Reggio Emilia dovrà difendere il trofeo in qualità di, mentre la Sidigas tenterà l'assalto alla Supercoppa in questo suo. Per la Vanoli Cremona è il. Ma i riflettori sono tutti puntati sull'EA7,. L'Olimpia è chiaramente: non solo per questa Supercoppa, ma anche per gli altri obiettivi stagionali. D'altronde, ieri il presidente Armani è stato chiaro: "Voglio vincere scudetto ed Eurolega". "Mi auguro due bellissime giornate - ha detto coach Repesa -, che dopo la Supercoppa dovrà perseguire 3 obiettivi contemporaneamente (campionato, Eurolega e Coppa Italia)"., come sottolineato con soddisfazione dal coach Menetti. Sacripanti e Pancottocon le loro formazioni, di certo non all'altezza della corazzata milanese ma senza dubbio temibili. "Parafrasando un celebre spot- ha scherzato coach Pancotto - Hanno un roster completo e profondo ma sulla strada possono sempre incontrare un ostacolo". "Mi piace pensare che tutte le squadre partano con le stesse chance di vittoria - dice Sacripanti -e noi speriamo di sfruttare questa confusione".