Supercoppa A2, la finale è Fortitudo-Scafati

La Supercoppa A2 di basket giunge all'atto conclusivo:nella finalissima di oggi all'Unipol Arena. Nelle semifinali, mentre ci sono voluti due overtime per decretare l'altra finalista: a spuntarla è stata Scafati,(86-85). Nel match tra Bologna e Mantova la palma di "best player" è andata a, autore di 22 punti e giocate da categoria superiore. Non perfetta la prestazione della Fortitudo,Sono proprio i cali di concentrazione dei fortitudini a permettere a Mantova di restare sempre in partita, tanto che nel finale del terzo quarto la Dinamica rischia di ritrovarsi a sole due lunghezze dagli uomini di Boniciolli. Passata la paura, la Fortitudo ritrova lo smalto con Mancinelli e vola in finale., ma in finale è andata Scafati al termine di una gara a dir poco emozionante. Una maratona che ha contemplato anche due tempi supplementari: decisivo un libero di Tommaso Fantoni,Scafati è riuscita a risalire anche da un parziale negativo di -7, aggrappandosi all'esperienza per contrastare la migliore organizzazione di gioco trevigiana (bene Saccaggi, 18 punti, e Fantinelli, 17).: oggi i suoi ragazzi sono attesi da un'altra battaglia, che sembra davvero proibitiva. Ma si sa, nella palla a spicchi mai dire mai... Intanto l'occasione è stata utile per presentare, anch'esso - come il cugino "pallonaro" - autodefinitosi "il campionato degli italiani". E c'è subito una novità: come confermato dal presidente della FIP,, le promozioni in Serie A sono destinate ad aumentare. ", in collaborazione con la Fip del presidente Petrucci - ha detto Basciano - Pensiamo sia indispensabile per un’ulteriore crescita di questo movimento".