La Vanoli Cremona asfalta Pistoia al debutto stagionale: Turner super

Netto successo della Vanoli Cremona contro una spaesata The Flexx Pistoia, troppo fragile in difesa e poco lucida in attacco.

Lagioca sul velluto contro una modestae si aggiudica il match di esordio in serie A con il largo punteggio di 87-67. Una gara di fatto mai in discussione con i lombardi che hanno preso in mano le redini dell'incontro fin dalle prime battute, senza mai denunciare cali di concentrazione. Pistoia con poche idee in attacco e soprattutto assai fragile sotto le plance. Il 6/25 da tre punti la dice lunga sulla inconsistenza dell'attacco toscano, che ha sparacchiato a salve per quasi tutto l'incontro, contro una Vanoli Cremona trascinata da. La partenza sprint dei padroni di casa che si portano subito sul 9-1 che induce coach Esposito a chiamare il primo timeout dopo soli tre minuti e mezzo di gioco. Grazie adPistoia ricuce lo svantaggio e chiude sotto di 5 il primo quarto. Thomas e Turner fanno la voce grossa nel secondo quarto consentendo al quintetto di coach Pancotto di chiudere il primo tempo avanti di 11, con pochi affanni.L'avvio della Vanoli Cremona nella ripresa è da incubo per Pistoia che si ritrova sotto di 23 punti in un amen e soprattutto in preda allo sconforto e all'incapacità di imbastire una reazione degna di questo nome. Il terzo quarto si chiude sul 71-44, ma nell'ultimo quarto i cremonesi si adagiano sugli allori consentendo ai toscani di rientrare fino al -16. Ma alla Vanoli basta Turner per rimettere in chiaro le cose e tenere a debita distanza Pistoia. Al suono della sirena Cremona vince di 20 punti. E' suo il primo acuto stagionale.