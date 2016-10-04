Basket, Serie A: Sassari regola la Openjobmetis Varese (78-72)

Con i due posticipi di ieri sera si è chiusa la prima giornata di Serie A del campionato di basket 2016/2017.: la strafavorita Olimpia Milano è riuscita a vincere sul parquet dell'Orlandina (non senza faticare un pò), mentre la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino hanno sconfitto rispettivamente la Pallacanestro Cantù e la Fiat Torino., battuta dalla Pasta Reggio Caserta al Palamaggiò grazie ad una tripla di Giuri nel finale. Ieri sera anche l'altra appartenente alla "top five" ha battuto il primo colpo.tenendosi in vantaggio per tutto l'arco del match. Il team lombardo veniva dalle fatiche di coppa con il Benfica, ma non ha affatto demeritato sul parquet della formazione sarda, che punta a ritornare ai vertici dopo una stagione piuttosto deludente., ma la Openjobmetis è viva e risale fino al -2. Tuttavia quando hai un giocatore come Carter puoi riprendere le redini della gara in qualsiasi momento: è così che Sassari chiude il primo tempo avanti di 10 lunghezze. Nel terzo quarto il Banco di Sardegna accelera inesorabilmente:, che chiude sotto di 14 alla terza sirena. Ma la Openjobmetis ha un grande cuore, e ci crede:, ma ancora Carter chiude il discorso. Nell'altro match,. E' la prima volta che Cremona vince la partita d'esordio da quando è in Serie A. I padroni di casa cominciano la gara ad un ritmo forsennato: Pistoia deve reggere l'urto, e lo fa piuttosto bene,grazie ad una tripla di Moore. Ma è solo un sussulto momentaneo: già nel secondo quarto la Vanoli prende il largo.Nella ripresa il copione è identico: Pistoia non mette più un canestro, la Vanoli continua a spingere e sale addirittura sul +31 a 2' dal termine del terzo quarto. Gli ultimi 10' sono una passerella per i locali, che conquistano i primi 2 punti della stagione.