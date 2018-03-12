Home LegaBasket La VL Pesaro inguaia l'Orlandina, agganciandola all'ultimo posto dopo un overtime

La VL Pesaro inguaia l'Orlandina, agganciandola all'ultimo posto dopo un overtime

di Redazione 12/03/2018

Bel successo per la VL Pesaro che si scrolla di dosso l'ultima piazza in solitudine dopo un testa a testa avvincente contro l'Orlandina. La VL Pesaro torna pienamente in corsa per rimanere nella Serie A1, dopo la vittoria convincente e sofferta nello scontro diretto contro l'Orlandina, che sembra ormai sprofondata in un crisi irreversibile. Con questo successo, la squadra marchigiana abbandona l'ultimo posto in solitudine e aggancia proprio i siciliani all'ultimo posto. Il match ha visto subito l'Orlandina partire in quarta non riuscendo però a trovare mai lo spunto decisivo per ammazzare la partita. Proprio questo è stato il limite più evidente dei siciliani, incapaci di dare lo strappo decisivo per chiudere i conti. La VL Pesaro è riuscita cosi a risalire la china e a rimettere il risultato in equilibrio e i tanti errori nel finale dell'una e dell'altra squadra hanno determinato il 70-70 con il quale si è rimandato ogni sentenza all'overtime. Partono meglio gli ospiti con una tripla di Atsur, ma la grande serata di Omogbo e Mika capaci di fare la voce grossa sotto il tabellone avversario (addirittura Mika ne ha catturati 17) fa la differenza alla lunga. Bene anche Dallas Moore che ritrova la precisione al tiro, mettendo dentro un paio di lay-up e un canestro in fade-away che griffano il successo dei padroni di casa. Nel finale, i siciliani trovano ancora una tripla di Atsur per l' 82-81 ma non riescono ad evitare una bruciante sconfitta. Con questa vittoria Pesaro si allontana dall'ultimo posto, anche se per differenza canestri, continua a rimanere il fanalino di coda.