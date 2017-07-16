Home LegaBasket Con l'arrivo di Cory Jefferson, l'Olimpia Milano di Pianigiani è completa

Con l'arrivo di Cory Jefferson, l'Olimpia Milano di Pianigiani è completa

di Redazione 16/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano mette a segno anche il colpo Cory Jefferson dai Brooklyn Nets e chiude il cerchio del proprio mercato. Secondo la fonte David Pick, l'Olimpia Milano avrebbe definito, in queste ore, l'arrivo dell'ala Cory Jefferson, proveniente dalla franchigia Nba dei Brooklyn Nets. Si tratta del giocatore che fu la sessantesima scelta nel Draft 2014. Nell'ultima stagione, il nuovo acquisto dell'Olimpia Milano ha giocato con la maglia degli Austin Spurs che militano nel campionato Nba D-League, facendo registrare una media di quasi 16 punti a partita e 8,4 rimbalzi. Nell'ultima parte della stagione ha giocato nelle Filippine dove ha messo a referto una media stratosferica di quasi 30 punti a partita e 13,6 rimbalzi nelle 11 gare disputate. Davvero un ruolino di marcia considerevole. Con l'acquisto di Cory Jefferson, che verrà ufficializzato nelle prossime ore, il mercato delle Scarpette Rosse potrà essere considerato ormai definitivamente completato. Un mercato caratterizzato dai colpi Bertans, Goudelock e M'bayè, Young, Micov e del playmaker, Theodore, che ha preso il posto di Hickman. Una squadra che ne esce decisamente stravolta rispetto a quella che deluse la scorsa stagione, inanellando una serie di sconfitte cocenti in Eurolega e che si fece strappare il titolo dalle mani, venendo eliminata nella semifinale playoff dalla Dolomiti Energia Trento. Spetterà al nuovo coach, Simone Pianigiani, riuscire ad assemblare le preziose tessere per realizzare un mosaico vincente, in grado di tornare a vincere lo scudetto e raggiungere quantomeno i playoff in Eurolega. Obiettivi di prestigio alla portata della squadra allestita da Proli.