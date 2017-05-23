L'Auxilium silura coach Vitucci e il direttore dell'area tecnica, Atripaldi

Ecco il comunicato stampa apparso sul sito ufficiale dell'Auxilium Torino che ufficializza l'addio a coach Vitucci e ad Atripaldi.

L'si separano. Il coach che ha guidato la squadra piemontese nelle ultime stagioni non rientra più nei piani dirigenziali. Dall'organigramma è stato escluso anchel'attuale responsabile dell'area tecnica. Questo è il testo del comunicato apparso sul sito ufficiale della squadra torinese, nel quale si è data conferma ad alcune indiscrezioni sul possibile addio a Vitucci circolate negli scorsi giorni.“La FIAT TORINO – si legge nella nota ufficiale - comunica di essersi avvalsa della facoltà di recesso già prevista nell’articolo 3 dei contratti in essere con il Responsabile dell’Area Tecnica Marco Atripaldi e con l’allenatore Francesco Vitucci. “Ringraziamo entrambi per il lavoro svolto in Società – sono le parole del Presidente Antonio Forni– e per il fondamentale apporto alla crescita tecnica e comportamentale della Squadra. Ricorderemo per sempre i momenti positivi della stagione conclusa, ma siamo convinti che questo sia il momento giusto per operare scelte diverse”. Guardando al domani la Società ha deciso di rivedere in parte il proprio organigramma dirigenziale e di intraprendere un nuovo percorso tecnico con l’obiettivo di operare un ulteriore e definitivo salto di qualità. A presto i relativi annunci”. Negli ultimi giorni sono circolate anche le voci sul possibile sostituto di Vitucci. L'Auxilium Torino sceglierà il sostituto in una rosa di candidati che comprende(il favorito in assoluto)A prendere il posto di Atripaldi dovrebbe essere l'attuale Team Manager,a conferma dell'ottima qualità del lavoro svolto negli ultimi anni.