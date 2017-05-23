A2, le semifinali sono Virtus-Ravenna e Fortitudo-Trieste

[caption id="attachment_4935" align="alignleft" width="300"] foto Gazzetta[/caption] Saranno Virtus-Ravenna e Fortitudo-Trieste le semifinali playoff per decidere quale dei 4 team approderà in Serie A. I quarti di finale dei playoff di A2 sono infatti terminati tutti in gara 4: ad ottenere il pass per le semifinali sono tutte formazioni che provengono dal girone Est. L'unica rimasta ad Ovest era Tortona, ma è stata eliminata per mano degli atleti triestini. Ora è previsto qualche giorno di pausa, fino al 28 maggio, quando si comincerà con Virtus-Ravenna, mentre il giorno successivo tocca a Trieste-Fortitudo. Anche per quanto riguarda i playout c'è un verdetto, ed è definitivo: Forlì festeggia la salvezza mentre Chieti retrocede in Serie B. Entrambe le squadre bolognesi riescono quindi ad approdare in semifinale: il sogno di un'intera città è di vederle entrambe in finale, per una sfida che assumerebbe quasi i contorni epici di quando virtussini e fortitudini si contendevano scudetti e coppe. Tuttavia, le avversarie promettono battaglia. La Virtus dovrà vedersela con Ravenna, che è praticamente la sua bestia nera in questo campionato. Le "V" nere ci arrivano forti delle tre vittorie consecutive contro Roseto, dopo il passo falso nella gara inaugurale che aveva fatto sognare gli abruzzesi. La Fortitudo è riuscita a respingere l'assalto di Treviso, che ha provato a vincere la seconda gara di fila al PalaDozza per riaprire la serie. Niente da fare: Fortitudo troppo superiore (secondo tempo a dir poco devastante) e la De'Longhi deve arrendersi. Ora il team di coach Boniciolli è atteso dalla grande sfida contro Trieste, che ha faticato molto ma alla fine ha battuto Tortona in gara 4 grazie alle triple di Baldasso e Cavaliero nei momenti cruciali del match. Come detto, Chieti saluta la A2. Gli abruzzesi cedono 91-83 sul parquet di Forlì: i romagnoli si aggiudicano la serie (3-1) e possono festeggiare la salvezza andando così ad unirsi a Reggio Calabria e Scafati.