L'Enel Brindisi corsara a Cremona nel posticipo: per Pancotto quinta sconfitta consecutiva

L'Enel Brindisi espugna il PalaRadi di Cremona e infligge ai lombardi la quinta sconfitta consecutiva in campionato con un ultimo quarto da favola.

IL TABELLINO

L'espugna ilnel posticipo della sesta giornata di Serie A e certifica la crisi dellaincapace di vincere sul proprio parquet e sconfitta per la quinta volta consecutiva. I pugliesi fanno proprio il match giocando un ultimo quarto da favola, con 35 punti messi a segno contro i 17 dei lombardi. Un successo importante per il quintetto di coachche raggiunge quota 6 in classifica centrando, per il momento, la zonadi Coppa Italia. Sugli scudi uno stratosferico, mvp indiscusso del posticipo, autore di 27 punti con 10/13 dal pitturati, 6 rimbalzi e 2 assist. Ma il ruolo di match winner spetta senza dubbio ache ha guidato la riscossa dell'Enel Brindisi nell'ultimo quarto, totalizzando 13 punti.L'Enel Brindisi aveva già provato lo strappo nel secondo quarto, piazzando un parziale di 17-1 che sembrava incanalare verso gli ospiti le ostilità.ha preso per mano la squadra di coachcon la doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi riportando sotto nel punteggio (33-38) i padroni di casa alla fine del secondo quarto. L'Enel Brindisi riparte con il piglio di chi ha maggior fame di vittoria, e torna a +10 in apertura di ripresa sfruttando anche la buona vena al tiro di(16 punti per lui).decidono che è il momento di rompere gli indugi e firmano l'inatteso sorpasso di Cremona che chiude il terzo quarto avanti di 5 punti. Ma è solo fuoco di paglia. Joseph sale in cattedra nel quarto decisivo e per i padroni di casa è notte fonda. L'ultimo parziale recita 35-17 per gli ospiti. Numeri che non lasciano scampo al quintetto di Pancotto, che per la quinta volta di file è costretto alla sconfitta. I fasti della scorsa stagione sono ormai lontani. Adesso bisogna rimettere insieme i cocci per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.: 69-84 (17-16; 16-22; 19-11; 17-35): Holloway, Turner 15, Biligha 11, Thomas T. 12, Thomas O. 2, Wojciechowski, Mian 8, York 2, Gaspardo 11, Amato 8.: Agbelese 6, English, Scott 16, Carter 5, Cardillo, Joseph 13, Donzelli 3, M’Baye 27, Spanghero 3, Goss 11.