L'Enel Brindisi corsara a Cremona nel posticipo: per Pancotto quinta sconfitta consecutiva
08/11/2016
L'Enel Brindisi espugna il PalaRadi di Cremona e infligge ai lombardi la quinta sconfitta consecutiva in campionato con un ultimo quarto da favola.L'Enel Brindisi espugna il PalaRadi di Cremona nel posticipo della sesta giornata di Serie A e certifica la crisi della Vanoli Cremona, incapace di vincere sul proprio parquet e sconfitta per la quinta volta consecutiva. I pugliesi fanno proprio il match giocando un ultimo quarto da favola, con 35 punti messi a segno contro i 17 dei lombardi. Un successo importante per il quintetto di coach Sacchetti che raggiunge quota 6 in classifica centrando, per il momento, la zona FinalEight di Coppa Italia. Sugli scudi uno stratosferico Amath M'Baye, mvp indiscusso del posticipo, autore di 27 punti con 10/13 dal pitturati, 6 rimbalzi e 2 assist. Ma il ruolo di match winner spetta senza dubbio a Kris Joseph, che ha guidato la riscossa dell'Enel Brindisi nell'ultimo quarto, totalizzando 13 punti. L'Enel Brindisi aveva già provato lo strappo nel secondo quarto, piazzando un parziale di 17-1 che sembrava incanalare verso gli ospiti le ostilità. TaShawn Thomas, ha preso per mano la squadra di coach Pancotto con la doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi riportando sotto nel punteggio (33-38) i padroni di casa alla fine del secondo quarto. L'Enel Brindisi riparte con il piglio di chi ha maggior fame di vittoria, e torna a +10 in apertura di ripresa sfruttando anche la buona vena al tiro di Scott (16 punti per lui). Turner e Biligha decidono che è il momento di rompere gli indugi e firmano l'inatteso sorpasso di Cremona che chiude il terzo quarto avanti di 5 punti. Ma è solo fuoco di paglia. Joseph sale in cattedra nel quarto decisivo e per i padroni di casa è notte fonda. L'ultimo parziale recita 35-17 per gli ospiti. Numeri che non lasciano scampo al quintetto di Pancotto, che per la quinta volta di file è costretto alla sconfitta. I fasti della scorsa stagione sono ormai lontani. Adesso bisogna rimettere insieme i cocci per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.
IL TABELLINOVanoli Cremona-Enel Brindisi: 69-84 (17-16; 16-22; 19-11; 17-35) VANOLI: Holloway, Turner 15, Biligha 11, Thomas T. 12, Thomas O. 2, Wojciechowski, Mian 8, York 2, Gaspardo 11, Amato 8. ENEL: Agbelese 6, English, Scott 16, Carter 5, Cardillo, Joseph 13, Donzelli 3, M’Baye 27, Spanghero 3, Goss 11.
