Treviso, che colpo: preso Andrea La Torre dall'Olimpia Milano

Davvero un gran colpo quello messo a segno dalla DeLonghi Treviso, che milita nel campionato di A2 di basket maschile., esterno dalla taglia fisica importante. Alto 204 cm, La Torre può giocare in tutti e tre i ruoli del "back court": resterà a Treviso per tutta la durata della stagione. Il 19enne torna a disputare un campionato di A2: già nel 2015-2016, mentre nel 2014-2015 aveva militato nelle fila del Veroli in A2 Gold, prima che il team laziale chiudesse i battenti., il suo cartellino nel 2015 è stato acquisito dall' EA7 Milano, che lo scorso anno l'ha girato in prestito a Biella in A2 dove lo scorso anno ha assaggiato per la prima volta i parquet dei "pro". Oltre ad essere, Andrea La Torre è anche figlio d'arte: hanno giocato a basket ai massimi livelli sia il papà Gianluca (Trieste e Arese in A1) che lo zio Massimo (Napoli, Verona, Avellino). La Torre sarà subito a disposizione di coach Pillastrini e potrà essere impiegato già nel prossimo match di campionato.Anche la prima squadra di basket della Capitale,, ha voluto esprimere massima solidarietà al giocatore della Roma,, che è rimasto vittima di un brutto infortunio al ginocchio sinistro che lo terrà fuori dai campi di gioco per alcuni mesi. La Virtus Roma, che ha ringraziato su Twitter: "Grazie amici della Virtus Roma per il bel pensiero! Ora mi alleno per tornare a giocare a calcio poi mi dedicherò anche al basket!!".