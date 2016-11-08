Treviso, che colpo: preso Andrea La Torre dall'Olimpia Milano
08/11/2016
Davvero un gran colpo quello messo a segno dalla DeLonghi Treviso, che milita nel campionato di A2 di basket maschile. Dall'Olimpia Milano è infatti arrivato in prestito il 19enne Andrea La Torre, esterno dalla taglia fisica importante. Alto 204 cm, La Torre può giocare in tutti e tre i ruoli del "back court": resterà a Treviso per tutta la durata della stagione. Il 19enne torna a disputare un campionato di A2: già nel 2015-2016 aveva indossato la casacca di Biella, mentre nel 2014-2015 aveva militato nelle fila del Veroli in A2 Gold, prima che il team laziale chiudesse i battenti. Nazionale giovanile in tutte le categorie (ha giocato gli Europei U16 e ai Mondiali U17), il suo cartellino nel 2015 è stato acquisito dall' EA7 Milano, che lo scorso anno l'ha girato in prestito a Biella in A2 dove lo scorso anno ha assaggiato per la prima volta i parquet dei "pro". Oltre ad essere uno dei prospetti più interessanti del basket italiano, Andrea La Torre è anche figlio d'arte: hanno giocato a basket ai massimi livelli sia il papà Gianluca (Trieste e Arese in A1) che lo zio Massimo (Napoli, Verona, Avellino). La Torre sarà subito a disposizione di coach Pillastrini e potrà essere impiegato già nel prossimo match di campionato. LA VIRTUS ROMA REGALA LA MAGLIA A FLORENZI: "MI DARO' ANCHE AL BASKET..." Anche la prima squadra di basket della Capitale, la Virtus Roma, ha voluto esprimere massima solidarietà al giocatore della Roma, Alessandro Florenzi, che è rimasto vittima di un brutto infortunio al ginocchio sinistro che lo terrà fuori dai campi di gioco per alcuni mesi. La Virtus Roma ha infatti regalato una casacca da gioco al centrocampista giallorosso, che ha ringraziato su Twitter: "Grazie amici della Virtus Roma per il bel pensiero! Ora mi alleno per tornare a giocare a calcio poi mi dedicherò anche al basket!!".
