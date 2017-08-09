Home LegaBasket L'Italbasket affronterà la Finlandia in amichevole a Cagliari: diretta su Facebook

di Redazione 09/08/2017

L'Italbasket dovrà confrontarsi con la Finlandia nell'amichevole di stasera che verrà trasmessa in diretta su Facebook Italbasket. Oggi torna in campo l'Italbasket che sfiderà, al Pala Pirastu di Cagliari, la nazionale finlandese arrivata già da alcuni giorni nel capoluogo sardo. Si tratta di un'altra sfida nell'ambito della fase di preparazione ad Eurobasket 2017. Gli azzurri proveranno a proseguire la striscia positiva di successi, dopo i successi contro Bielorussia e Olanda nella Trentino Basket Cup. La Finlandia, che ospiterà il girone A di Eurobasket, proviene invece da una striscia negativa di tre sconfitte contro Lettonia, Russia e Israele. La sfida potrà essere seguita, in diretta, sulla pagina Facebook Italbasket come ha comunicato la Fip. In vista della sfida di stasera contro la Finlandia, è intervenuto in conferenza stampa Daniel Hackett che ha tessuto le lodi della Finlandia, un buon team in crescita negli ultimi anni: 'L’amichevole – ha dichiarato Hackett - ci servirà a tracciare una linea di quanto fatto finora'. Sono tanti i giocatori noti che militano nella nazionale finnica da Gerald Lee (che ha giocato anche a Udine e Veroli) a Shawn Huff (Cremona e Orlandina) fino ad arrivare a Koponen (Bologna), Ranniko (Treviso, Pesaro, Varese) e Tuukka Kotti. Il bilancio delle sfide tra le due nazionali è nettamente appannaggio degli azzurri che hanno vinto 20 delle precedenti 22 sfide. In vista dell'amichevole dell'Italbasket di stasera, la squadra di calcio del Cagliari ha voluto fare visita agli azzurri, con l'incontro tra una delegazione della formazione sarda e la nostra nazionale di basket. Le due delegazioni si sono scambiate maglie e palloni. L'appuntamento è per stasera alle ore 20,30 al Pala Pirastu.