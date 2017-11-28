Home LegaBasket L'Italbasket di Meo Sacchetti porta in paradiso la classe operaia: ma attenti ai trionfalismi

di Redazione 28/11/2017

Meo Sacchetti ha riportato in auge la classe operaia della pallacanestro italiana, la sua Italbasket vince con tanto cinismo e pochi fronzoli. L'Italbasket operaia di Meo Sacchetti comincia a prendere forma. Priva dei pezzi pregiati della propria argenteria, la pallacanestro italiana si è affidata alle sapienti mani e all'esperienza di Sacchetti per ridare slancio ad un movimento asfittico. Non si è comportata da Armata Brancaleone in Croazia la nostra nazionale, ma da squadra che sta già trovando una precisa identità. Il lavoro di Meo Sacchetti va davvero preso sul serio, e c'è da chiedersi come si amalgameranno i big del basket italiano con la 'classe operaia' che ha conquistao due successi in altrettanti incontri nel girone di qualificazione ai mondiali in Cina. In questi due match abbiamo potuto rivedere l’Abass che incantò Cantù e un Della Valle da leccarsi i baffi, che in due gare ha ricordato a tutti che quando c'è da far canestro a lui non tremano le mani. Non esaltiamoci troppo però. La Romania è stata sconfitta dopo essere stata dominata, ma le amnesie degli ultimi minuti potevano rimettere in discussione i giochi nell'ultimo quarto. E la Croazia era lontana parente di quella squadra che fa tremare il mondo, per l'assenza dei grossi calibri e quindi non rappresenta assolutamente un test attendibile. Darko Planinic, uno che a Sassari viaggia a 7.8 punti e 4.4 rimbalzi di media, ha messo a referto 20 punti ed è stato di gran lunga il migliore dei suoi. Per noi, in questo momento, conta solo vincere, arrivare al Mondiale in Cina nel 2019 per poter puntare a tornare all’Olimpiade. E anche seBogdanovic, Bender, Saric, Hezonja e Simon non c’erano, a noi può fregare poco o nulla perchè il successo nel girone vale sempre tanto oro quanto pesa. GIRONE C — Venerdì: Italia-Romania 75-70; Croazia-Olanda 68-61. Domenica: Croazia-Italia 64-80; Romania-Olanda 75-68. 23/2/18 Italia-Olanda; Croazia-Romania; 26/2 Romania-Italia; Olanda-Croazia. 28/6 Italia-Croazia; Olanda-Romania. 1/7 Olanda-Italia; Romania-Croazia. Classifica: Italia 4; Olanda, Romania 2; Croazia 0.