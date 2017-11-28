Home LegaBasket Pesaro, ecco Kuksiks. Avellino riabbraccia Fesenko

di Redazione 28/11/2017

Anche la Vuelle Pesaro approfitta della sosta per le Nazionali per rinforzarsi in vista della ripresa del campionato. La società marchigiana ha infatti comunicato il raggiungimento dell'accordo con l'ala piccola Rihards Kuksiks. Il giocatore, di nazionalità lettone ma di scuola statunitense, inizia la sua carriera negli USA facendosi notare nell'Arizona College, prima di sbarcare tra i professionisti in Spagna. Nel paese iberico indossa le casacche di Valencia e Lagun Aro GBC, per poi spostarsi in altri team in Lituania, Lettonia, Romania e e Russia. Kuksiks conosce molto bene il campionato italiano, dato che nella stagione 2015/2016 ha militato nelle fila della Pallacanestro Varese, risultando particolarmente importante nel tiro da fuori: la sua percentuale sul tiro da 3 punti era infatti del 46%. Nell'ultima stagione, Kuksiks ha indossato la casacca del Nevezis Kedainiai, in Lituania, con cui ha disputato anche l'ultima Eurocup (13 punti e 4 rimbalzi di media in 25 minuti). Il contratto tra il giocatore e la Vuelle Pesaro è finora su base mensile, ma sono già previste le varie estensioni in caso di reciproca soddisfazione. Kuksiks dovrebbe essere a Pesaro già nella giornata di oggi o al più domani. La società marchigiana ha già comunicato che l'ex Varese vestirà la maglia numero 30. Kuksiks potrebbe essere a disposizione di coach Spiro Leka per il prossimo 3 dicembre, quando Pesaro affronterà all'Adriatic Arena proprio l'ex team del lettone, ovvero la Openjobmetis Varese: una grande occasione per la Vuelle, che ha bisogno di una vittoria per tirarsi su dai bassifondi della classifica. Situazione diversa, invece, per la Sidigas Avellino, al terzo posto dietro la strepitosa Brescia di coach Diana e la Reyer Venezia. Saranno proprio i lagunari i prossimi avversari del team irpino: per l'occasione, coach Sacripanti potrà contare di nuovo su Kyrylo Fesenko, che sembra aver definitivamente superato il problema al ginocchio sinistro. Palla a due al PalaDelMauro sabato sera alle ore 20:45.