Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Pesaro, ecco Kuksiks. Avellino riabbraccia Fesenko

Redazione Avatar

di Redazione

28/11/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Pesaro, ecco Kuksiks. Avellino riabbraccia Fesenko
Anche la Vuelle Pesaro approfitta della sosta per le Nazionali per rinforzarsi in vista della ripresa del campionato. La società marchigiana ha infatti comunicato il raggiungimento dell'accordo con l'ala piccola Rihards Kuksiks. Il giocatore, di nazionalità lettone ma di scuola statunitense, inizia la sua carriera negli USA facendosi notare nell'Arizona College, prima di sbarcare tra i professionisti in Spagna. Nel paese iberico indossa le casacche di Valencia e Lagun Aro GBC, per poi spostarsi in altri team in Lituania, Lettonia, Romania e e Russia. Kuksiks conosce molto bene il campionato italiano, dato che nella stagione 2015/2016 ha militato nelle fila della Pallacanestro Varese, risultando particolarmente importante nel tiro da fuori: la sua percentuale sul tiro da 3 punti era infatti del 46%. Nell'ultima stagione, Kuksiks ha indossato la casacca del Nevezis Kedainiai, in Lituania, con cui ha disputato anche l'ultima Eurocup (13 punti e 4 rimbalzi di media in 25 minuti). Il contratto tra il giocatore e la Vuelle Pesaro è finora su base mensile, ma sono già previste le varie estensioni in caso di reciproca soddisfazione. Kuksiks dovrebbe essere a Pesaro già nella giornata di oggi o al più domani. La società marchigiana ha già comunicato che l'ex Varese vestirà la maglia numero 30. Kuksiks potrebbe essere a disposizione di coach Spiro Leka per il prossimo 3 dicembre, quando Pesaro affronterà all'Adriatic Arena proprio l'ex team del lettone, ovvero la Openjobmetis Varese: una grande occasione per la Vuelle, che ha bisogno di una vittoria per tirarsi su dai bassifondi della classifica. Situazione diversa, invece, per la Sidigas Avellino, al terzo posto dietro la strepitosa Brescia di coach Diana e la Reyer Venezia. Saranno proprio i lagunari i prossimi avversari del team irpino: per l'occasione, coach Sacripanti potrà contare di nuovo su Kyrylo Fesenko, che sembra aver definitivamente superato il problema al ginocchio sinistro. Palla a due al PalaDelMauro sabato sera alle ore 20:45.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L'Italbasket di Meo Sacchetti porta in paradiso la classe operaia: ma attenti ai trionfalismi

Articolo Successivo

L’epilogo annunciato di Montella, Milan affidato a Gattuso

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018