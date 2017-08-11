Home LegaBasket L'Italbasket oggi sfida la Finlandia nel torneo 'Sardegna a Canestro'

di Redazione 11/08/2017

L'Italbasket oggi affronterà ancora i finnici nel torneo di Cagliari che prevede anche la partecipazione della nazionale turca. Si è conclusa la prima fase della preparazione verso Eurobasket 2017, con l'amichevole vinta dall'Italbasket contro la Finlandia per 78-64.Adesso lo sguardo di coach Messina e della sua truppa sarà rivolto verso il torneo di Cagliari, 'Sardegna a Canestro' che si svolgerà dall'11 al 13 agosto. Il La prima sfida sarà proprio contro la nazionale finnica già battuta alcuni giorni fa in amichevole. I finlandesi, fra l'altro ospiteranno uno dei gironi di Eurobasket, e reciteranno un ruolo da protagonisti. Domenica la sfida contro la Turchia, una delle nazionali candidate al successo finale e che ospiterà anch'essa, uno dei gironi dei campionati europei, ad Istanbul. 'Siamo contenti di poter giocare altre due gare qui a Cagliari – sono le parole di coach Messina – anche perché il grande calore e la grande accoglienza dei sardi non può che farci bene. Finlandia e Turchia sono due squadre accreditate a livello europeo. La prima anche perché organizza un girone dell’EuroBasket in casa e vorrà sicuramente fare del proprio meglio. La Turchia sarà la padrona di casa per tutto l’Europeo e punterà a raccogliere un risultato di prestigio. Un grande ringraziamento va alla Fip nazionale e alla Fip Sardegna per l’organizzazione'. Il torneo di Cagliari potrebbe anche rappresentare un evento da ricordare per Marco Belinelli che potrebbe entrare nella top ten nella classifica dei migliori realizzatori di sempre nella storia dell'Italbasket. A Belinelli mancano solo 7 punti per superare Carlton Myers e 68 punti per scavalcare un altro grande protagonista del basket azzurro, Gregor Fucka. Le gare del torneo saranno trasmesse in diretta su Sky Sport 2 con la consueta telecronaca frizzante di Flavio Tranquillo e Marco Crespi.