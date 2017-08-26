Home LegaBasket L'Italbasket torna al successo: sconfitta la Georgia per 73-65

L'Italbasket torna al successo: sconfitta la Georgia per 73-65

di Redazione 26/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Italbasket ritrova il sorriso, dopo quattro sconfitte consecutive e supera la Georgia grazie ad una prova positiva di Aradori. L'Italbasket spezza l'incantesimo e ritrova il successo superando la Georgia con il punteggio di 73-65 dopo una prestazione sopra le righe rispetto alle ultime, deludenti, uscite. Si tratta dell'unico successo azzurro nel Torneo di Acropoli, che ha visto gli azzurri soccombere con onore contro Serbia e Grecia, mettendo in evidenza una difesa ben registrata rispetto ai disastri del precedente torneo di Tolosa. Per la Georgia, l'attenuante non indifferente dell'assenza contemponea di Pachulia e Shengelia, il primo appiedato da un infortunio, il secondo lasciato a riposo. Primo quarto caratterizzato dai troppi errori al tiro dall'una e dall'altra parte, con gli azzurri che chiudono avanti per 17-13. Gli azzurri prendono il largo nel secondo quarto, ritrovando maggior precisione al tiro, mentre i georgiani trovano nella difesa azzurra, un argine difficilmente valicabile. Si va al riposo lungo sul punteggio di 41-29. Nel terzo quarto, l'Italbasket soffre il ritorno dei georgiani e finisce preda del solito black out offensivo. Inevitabilmente, il divario viene ridotto e gli avversari tornano in corsa, chiudendo la penultima frazione sotto solo di due punti (55-53). Gli azzurri, hanno il merito di non disunirsi, come capitato nelle precedenti prestazioni, ritrovando il ritmo e la misura al tiro. Pietro Aradori (il miglior marcatore azzurri con 17 punti) suona la carica e trascina gli azzurri verso il successo. Da registrare ancora l'ennesima prestazione grigia al tiro per Gigi Datome (4 punti), mentre positiva la prestazione di Ariel Filloy, autore di 10 punti, mentre Belinelli ha chiuso con 16 punti a referto. L'Italbasket ritrova il successo dopo quattro sconfitte consecutive. Un chiaro segnale di ripresa in vista di Eurobasket 2017 che sta per partire.