Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Ettore Messina lascia a casa Cervi, Della Valle e Baldi Rossi: sconfitta all'overtime contro la Grecia

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Ettore Messina lascia a casa Cervi, Della Valle e Baldi Rossi: sconfitta all'overtime contro la Grecia

Ettore Messina ha deciso la lista dei 12 azzurri che prenderanno parte a Eurobasket 2017, ieri la sconfitta onorevole contro la Grecia.

Coach Ettore Messina ha fatto la propria scelta, decidendo di rinunciare ad Amedeo Della Valle, Riccardo Cervi e Filippo Baldi Rossi che cosi sono costretti a lasciare la comitiva azzurra. Confermati Marco Cusin e Andrea Cinciarini, rimasto fino all'ultimo in ballottaggio proprio con Amedeo Della Valle. Si delinea dunque la lista dei 12 azzurri che dovranno difendere i colori italiani ad Eurobasket 2017. Note liete per coach Ettore Messina, stanno arrivando dal Torneo di Acropoli dove gli azzurri hanno messo in evidenza progressi importanti soprattutto sotto canestro. Contro la Grecia è arrivata la quarta sconfitta di fila, dopo le due sconfitte rimediate a Tolosa, ma questa volta il 73-70 con il quale gli azzurri hanno dovuto chinarsi dinnanzi ai padroni di casa, ha tutt'altro sapore. L'Italbasket è rimasta in gara fino all'ultimo secondo, costringendo gli ellenici all'overtime dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi su 64 pari. Punteggio sempre in bilico, con gli azzurri in grado di ribattere colpo su colpo a Printezis e compagni. A sei minuti dalla sirena, i greci hanno tentato lo strappo vincente, portandosi sul +10 ma una reazione d'orgoglio dell'Italbasket ha rimesso tutto in discussione con i canestri di Melli e Hackett che hanno consentito agli azzurri di impattare sul 64-64 al suono della sirena. Nell'overtime, due triple di Sloukas e Calathes hanno fatto la differenza facendo pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa. In evidenza l'ottima prestazione di Hackett che ha chiuso con 19 punti a referto.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L'Italbasket torna al successo: sconfitta la Georgia per 73-65

Articolo Successivo

Infinito Ginobili, accordo con San Antonio: sarà la sua 16esima stagione con gli Spurs

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018