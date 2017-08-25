Home LegaBasket Ettore Messina lascia a casa Cervi, Della Valle e Baldi Rossi: sconfitta all'overtime contro la Grecia

di Redazione 25/08/2017

Ettore Messina ha deciso la lista dei 12 azzurri che prenderanno parte a Eurobasket 2017, ieri la sconfitta onorevole contro la Grecia. Coach Ettore Messina ha fatto la propria scelta, decidendo di rinunciare ad Amedeo Della Valle, Riccardo Cervi e Filippo Baldi Rossi che cosi sono costretti a lasciare la comitiva azzurra. Confermati Marco Cusin e Andrea Cinciarini, rimasto fino all'ultimo in ballottaggio proprio con Amedeo Della Valle. Si delinea dunque la lista dei 12 azzurri che dovranno difendere i colori italiani ad Eurobasket 2017. Note liete per coach Ettore Messina, stanno arrivando dal Torneo di Acropoli dove gli azzurri hanno messo in evidenza progressi importanti soprattutto sotto canestro. Contro la Grecia è arrivata la quarta sconfitta di fila, dopo le due sconfitte rimediate a Tolosa, ma questa volta il 73-70 con il quale gli azzurri hanno dovuto chinarsi dinnanzi ai padroni di casa, ha tutt'altro sapore. L'Italbasket è rimasta in gara fino all'ultimo secondo, costringendo gli ellenici all'overtime dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi su 64 pari. Punteggio sempre in bilico, con gli azzurri in grado di ribattere colpo su colpo a Printezis e compagni. A sei minuti dalla sirena, i greci hanno tentato lo strappo vincente, portandosi sul +10 ma una reazione d'orgoglio dell'Italbasket ha rimesso tutto in discussione con i canestri di Melli e Hackett che hanno consentito agli azzurri di impattare sul 64-64 al suono della sirena. Nell'overtime, due triple di Sloukas e Calathes hanno fatto la differenza facendo pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa. In evidenza l'ottima prestazione di Hackett che ha chiuso con 19 punti a referto.