L'Italbasket Under 18 femminile vola agli ottavi degli europei nonostante la sconfitta contro il Belgio

di Redazione 08/08/2017

La sconfitta dell'Italbasket Under 18 contro il Belgio non pregiudica il primo posto nel girone per le ragazze allenate da Giovanni Lucchesi. L'Italbasket Under 18 femminile ha perso ieri per la prima volta nella propria avventura ai campionati europei di categoria in corso di svolgimento a Sopron. Dopo gli esaltanti successi contro Bosnia e Francia, le azzurrine allenate da coach Giovanni Lucchesi, sono state battute dal Belgio con il punteggio di 54-58, dopo un tempo supplementare. Una sconfitta che però non pregiudica il primo posto nel girone, ormai matematicamente acquisito in virtù dei due successi precedenti. Adesso negli ottavi di finale, l'Italbasket Under 18 femminile dovrà affrontare la quarta classificata del girone C. Migliore in campo per le azzurre, Elisa Pinzan che ha messo a referto 22 punti. Azzurre che hanno sprecato il vantaggio accumulato nella parte iniziale del match, quando sono riuscite a portarsi sul 24-12 ad inizio secondo quarto. Poi hanno subito la maggiore reattività delle giocatrici belghe sotto i tabelloni, perdendo qualche pallone di troppo e consentendo alle avversarie di rifarsi sotto nel punteggio. Nel secondo tempo, è stato il Belgio a menare le danze per lunghi tratti della sfida, trovando anche il canestro del +4 nell'ultima frazione. Brava ancora Pinzan a riportare avanti di tre punti le azzurre a 90 secondi dalla fine, ma le belghe, con un sussulto d'orgoglio sono riuscite ad impattare in extremis portando il punteggio sul 51-51. Nell'overtime è Backy Massey, micidiale dall'arco, a regalare il successo al coriaceo Belgio. Italia-Belgio 54-58 d1ts (18-10; 28-23; 36-39; 51-51) Italia: Cubaj 3, Fassina 7, Del Pero 7, Pinzan 22, Trucco 2, Madera 6, Vella, Ianezic 2, Verona 3, Chicchisiola ne, Smorto 2, Decortes ne. Coach: Giovanni Lucchesi. Belgio: Descamps 3, Devos 2, Lukusa 6, Saucin 2, Massey Be. 18, Vervaet 8, Bastin 2, Hambursin 5, Leblon ne, Massey Bi. 9, Heemels 3, Dossou. Classifica Italia 4, Francia, Belgio 4; Bosnia 0.